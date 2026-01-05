الإثنين 05 يناير 2026
محافظات

بعد تفحم الجثث، مفاجأة في الموقف القانوني لمركز الإدمان الذي نشب فيه حريق ببنها

أكد مصدر مسئول بـ مديرية الصحة بالقليوبية أن مركز الإدمان الذي نشب فيه حريق اليوم، وأسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين، صادر له ترخيص من إدارة العلاج الحر بالمديرية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ إجراء فوري بإغلاق المركز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

المشدد 15 سنة لشقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

تأمين بيئة العمل في المناطق المحصورة والمغلقة، ندوة بمياه القليوبية

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المصحة الخاصة لعلاج الإدمان ببنها

فيما كشف مصدر طبي بمحافظة القليوبية عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق المصحة الخاصة لعلاج الإدمان بـ مدينة بنها إلى 13 شخصًا، ما بين وفيات ومصابين، مؤكدًا أن المتوفين ما زالوا مجهولي الهوية والعنوان حتى الآن.

وأوضح المصدر أنه تم نقل 6 جثث إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي، فيما جرى إيداع جثة سابعة بذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن المصابين هم: ماجد م.م (60 عامًا)، محمود أ.س (32 سنة)، محمود س.ا (33 سنة)، وعبد الله م، مؤكّدًا أن حالاتهم الصحية مستقرة.

السيطرة على حريق بمركز لعلاج الإدمان ببنها 

وكانت قوات الحماية المدنية بـمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل المصحة، بعد الدفع بـ6 سيارات إطفاء مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف.

وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بنشوب حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة بنها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني بمحيط المكان لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، مع سرعة تحريات المباحث حول ملابساته.

