محافظ القليوبية يقرر صرف مساعدات عاجلة لمواطنين خلال اللقاء الجماهيري

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخصوص، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الأهالي وتلبية احتياجاتهم.

واستهدف اللقاء الاستماع إلى شكاوى ومطالب مواطني مدن الخصوص والخانكة وشبين القناطر، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة للعمل على حل المشكلات بشكل فوري وفعال.

​وشهد اللقاء لفتات إنسانية متعددة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث نجح محافظ القليوبية خلال لقاء المواطنين بـ مدينة الخصوص في توفير فرصة عمل لشخصين من ذوي الهمم في القطاع الخاص لدمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم.

كما قرر المحافظ تسليم ماكينة خياطة لسيدة أرملة لتعينها على أعباء المعيشة وتكون بمثابة مشروع صغير يدر لها دخلًا ثابتًا، بالإضافة إلى التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية لتوفير "موتوسيكل ثلاث عجلات" لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة لمساعدته على الحركة والعمل.

​وفي إطار دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وجّه المهندس أيمن عطية بتوفير شقة سكنية من مساكن الإيواء بمدينة الخصوص لسيدة أرملة لضمان توفير سكن آمن لها ولأفراد أسرتها.

كما امتدت الجهود لتشمل تحسين البيئة السكنية للمواطنين، حيث تم التنسيق مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني للبدء في صب سقف شقة لمواطن من غير القادرين، وذلك ضمن مبادرات التكافل الاجتماعي التي ترعاها المحافظة.

​وعلى الصعيد الطبي، أولى المحافظ اهتمامًا خاصًا بالحالات المرضية، حيث تم التنسيق مع مديرية الصحة لتسهيل وسرعة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة لمواطن يعاني من أمراض مزمنة، بما يضمن توفير العلاج اللازم له بانتظام.

واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح دائمًا لجميع المواطنين، مشددًا على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان حل كافة المشكلات التي تواجه أهالي القليوبية.

جاء اللقاء بحضور كلا من المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام واللواء محمد معوض السكرتير العام المساعد والاستاذ فوزي صابر مدير مديرية العمل بالإضافة إلى حضور رؤساء مدن الخصوص والخانكة وشبين القناطر وعدد من مديري الإدارات الخدمية.

