بعد إصابة لقاء سويدان به، استشاري يكشف أسباب وأعراض شلل العصب السابع

إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع، كشف المفكر والطبيب الاستشاري الدكتور بهي الدين مرسي، عن أسرار الإصابة بالعصب السابع، شلل الوجه النصفي، بعد إعلان الفنانة لقاء سويدان، عن إصابتها به، خلال ظهورها على الهواء في برنامجها "لقاء على الهواء"، الذي يذاع على قناة "الشمس".

العصب السابع ينتج عن إصابة دماغية بالمخ



وأكد الطبيب الاستشاري بهي الدين مرسي أن الإصابة بالعصب السابع ينتج عن إصابة دماغية بالمخ، مثل الجلطة التي تصيب نواة أو منبع العصب، أو التهاب فيروسي يصيب العصب مثل الهربس، أو ما وصفه بـ "لفحة برد" تضرب منطقة خلف الأذن في أي من الناحيتين، مثل قيادة السيارة والنافذة مفتوحة.

وقال الدكتور بهي الدين مرسي، عبر حسابه على "الفيس بوك"، عن الإصابة بالعصب السابع: "شلل العصب السابع، قل هو نوم اليقظة، والعصب السابع هو أحد الأعصاب الدماغية الأثنى عشر، يخرج من المخ ويمر عبر ثقب ضئيل بالجمجمة خلف الأذن في مسار سطحي ليؤدي وظائف عديدة لنصف الوجه".



وعن وظائف العصب السابع، قال الدكتور بهي الدين مرسي: "التحكم في عضلات الجهة المسئولة عن إبداء الفرح والحزن، والتحكم في إغلاق الفم عند الأكل والشرب، والتحكم في "تنغيم" الكلام عبر خروجه من الفم بدقة ومرونة تكاد تغير المعنى لنفس الكلمة المنطوقة؛ وغلق العين بالجفون إراديا (الرمش) ولا إراديا أثناء النوم".



وعن أعراض العصب السابع وعلاماته، فأكد الدكتور بهي الدين أن الأعراض والعلامات تتمثل في "صعوبة غلق العين، وفقد التماثلية في نصفي الوجه، خاصة زاوية الشفتين فتميل الأسفل، وسقوط الأكل والسوائل من الفم أثناء المضغ، وجفاف وحرقان العين لعدم غلق الجفن، مع اضطراب الكلام فقد القدرة على استبيان الأسنان أو الصفير".

علاج الإصابة بالعصب السابع



وعن علاج العصب السابع، أوضح الدكتور بهي الدين مرسي "الابتعاد عن "الفكاكة" ونصيحة المجرب، وتوجه للطبيب لأن الأسباب تتراوح من لطشة برد صعودًا إلى ورم بالمخ".

وعن الوقت الذي يستغرقة علاج الإصابة بالعصب السابع، قال بهي الدين مرسي: "قد يستغرق العلاج شهورًا، وقد يترك ندبة شفاء لا تزول مثل خاصة ميل الشفة السفلى، أو ابتسامة الجمال المميزة التى تملكها في البعض مثل الفنانة فايزة كمال ورغدة".

يذكر أن الفنانة لقاء سويدان كشفت أنها أصيبت بالعصب السابع، بسبب الحزن، حيث قالت: إن "الفنان بني آدم بيفرح ويحزن ويتعب وينجح ويفشل، إحنا عندنا مشاكل حياتية ولدينا مشاكل صحية كثيرة ".

وتابعت لقاء سويدان، عبر برنامجها "لقاء على الهوا" أن "هناك لحظات مرض وضعف ويأس نمر بها، وأنا أصبت بالعصب السابع بناء على حالة نفسية سيئة وتعرضت لضغط عصبي لفترة طويلة وظهرت ليا حملات تشويه وفيه ناس كنت بعتبرهم قريبين مني وأصدقاء لي".

