بسبب خلافات الجيرة، فيديو يوثق إطلاق عاطل النار على منزل جاره بالقليوبية

ضبط عاطل اطلق النار
ضبط عاطل اطلق النار علي منزل جاره بشبرا الخيمة، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط المتهم بالتعدي على شخص داخل منزله وبحوزته سلاح ناري بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة.

وردت معلومات للواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برصد تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص بحيازة سلاح ناري واطلاق عيار ناري تجاه منزل مواطن لترويعه.

وبالفحص بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة الرائد محمد هاني والنقيب أحمد عصام والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب محمود النجار، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده، تم تحديد وضبط المتهم الظاهر بمقطع الفيديو وبحوزته السلاح الناري فرد خرطوش، إثر خلافات جيرة بينهما منذ عام مضى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

