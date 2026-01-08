الخميس 08 يناير 2026
وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية

 كرم وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو الفائزين بجائزة الدولة التقديرية خلال احتفالية “عيد الثقافة” المقامة حاليًا بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وكانت التكريمات كالآتي: جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون كل من: المخرج المسرحي شاكر عبد اللطيف، والفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن، والمصور السينمائي سمير فرج.

وفي مجال الآداب كلا من: الشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور خيري دومة، والكاتبة فاطمة المعدول.


أما في مجال العلوم الاجتماعية فكلا من: الدكتور أنس جعفر، والدكتور محمد سامح عمرو، والدكتورة منى حجاج، والدكتورة نيفين مسعد.

واتي التكريم بحضور اعضاء المجلس الأعلى للثقافة ورئيس اتحاد الكتاب ونقيب نقابة الفنون التشكيلية وغيرهم العديد من القامات الفنية والثقافية في الدولة

