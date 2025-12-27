السبت 27 ديسمبر 2025
محافظات

ضبط 13 طن لحوم ودواجن غير صالحة في حملة ليلية بالعبور

وكيل الطب البيطري
وكيل الطب البيطري بالقليوبية، فيتو
شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملة ليلية موسعة بنطاق مدينة العبور، تنفيذًا لتوجيهات  المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وتعزيز الحملات المستمرة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وجودة غذائهم في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

وجاءت الحملة ضمن خطة مديرية الطب البيطري بالمرور على أماكن بيع وتداول وحفظ وتصنيع اللحوم والدواجن والأسماك، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبيطرية.


وترأس الحملة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، يرافقه الدكتور أيمن الشعراوي رئيس قسم بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبمشاركة قوة من الإدارة العامة لمباحث التموين.

 


وأسفرت جهود الحملة عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن وأجزاء الدواجن والدهون الحيوانية ولحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية، بإجمالي أوزان بلغت 13 طنًا غير مطابقة للاشتراطات الصحية وغير صالحة للتداول.

 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، وإحالة المضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار.

 

 

