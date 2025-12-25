الخميس 25 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط استوديو تصوير فيديوهات برامج وإعلانات بدون ترخيص بالتجمع الأول

ضبط استوديو تصوير
ضبط استوديو تصوير فيديوهات برامج وإعلانات بدون ترخيص
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن استوديو تصوير تلفزيوني يعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وذلك بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لـ مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة استوديو تصوير تلفزيوني غير مرخص، لتصوير فيديوهات برامج وإعلانات، مستخدمة أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محملة بمصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا، فضلًا عن إدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذا النشاط غير القانوني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الاستوديو، وأسفر ذلك عن ضبط المدير المسئول، كما تم التحفظ على 5 مواقع تصوير بداخلها الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التصوير.

وبمواجهة المتهم، أقر بمزاولة النشاط دون ترخيص بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أستوديو تصوير بدون ترخيص حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات القاهرة التجمع الأول تصوير برامج وإعلانات مصنفات سمعية وبصرية اخبار الحوادث وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 5 سيدات لاتهامهن بممارسة أعمال منافية بالإسكندرية والجيزة

تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية لكوبري قصر النيل المعدني بالقاهرة

الداخلية تنظم حملة للتبرع بالدم في الوادي الجديد وتكشف حقيقة تورط ضابط في تهديد شاب

ضبط عاملين بتهمة انتحال صفة موظفى خدمة عملاء للنصب على المواطنين بالمنيا

مصرع 3 عناصر جنائية وضبط مخدرات وأسلحة بـ 55 مليون جنيه بالإسكندرية

إصابة شاب بطلق ناري بالهرم، ومصرع حارس في حادث مأساوي بالصف

الداخلية تنظم قوافل متنقلة لتوفير السلع بتخفيضات 40% على مستوى الجمهورية

حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، تباطؤ حركة السيارات بسبب الشبورة المائية

الأكثر قراءة

نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025

انتشال جثة طفلة من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار واستمرار البحث عن مفقودين

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف منها البطاطس والبصل وارتفاع الخيار والليمون

انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025

3 مباريات في الافتتاح اليوم، مواعيد مباريات الجولة 11 بالدوري السعودي

تعرف على أسماء المعينين بمجلس إدارة اتحاد الصناعات

ارتفاع مفاجئ من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تداول 22 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك الخرطوم المركزي اليوم الخميس

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الخميس

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس 25-12-2025

المزيد

انفوجراف

لاتهامهم بالتلاعب بالمنصات الرقمية، ترامب يمنع 5 شخصيات أوروبية بارزة من دخول أمريكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

صلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، حكمها وأقوال العلماء فيها

المفتي يوضح كيفية أداء السنن عند الجمع بين الصلاتين بسبب المطر الشديد

تفسير رؤية قبر الرسول في المنام وعلاقتها بكسب الكثير من الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads