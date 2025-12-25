ضبط استوديو تصوير فيديوهات برامج وإعلانات بدون ترخيص بالتجمع الأول

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن استوديو تصوير تلفزيوني يعمل بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وذلك بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لـ مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإنشاء وإدارة استوديو تصوير تلفزيوني غير مرخص، لتصوير فيديوهات برامج وإعلانات، مستخدمة أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محملة بمصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا، فضلًا عن إدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لهذا النشاط غير القانوني.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الاستوديو، وأسفر ذلك عن ضبط المدير المسئول، كما تم التحفظ على 5 مواقع تصوير بداخلها الأدوات والمعدات المستخدمة في أعمال التصوير.

وبمواجهة المتهم، أقر بمزاولة النشاط دون ترخيص بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

