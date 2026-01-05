علاقة غير شرعية وجرعة قاتلة، كواليس العثور على جثتي شاب وفتاة بالتجمع

الإثنين 05 يناير 2026
كشفت التحريات الأولية لرجال مباحث مديرية أمن القاهرة ملابسات وغموض العثور على جثة شاب وفتاة داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع، وتبين أن المتوفيين على علاقة غير شرعية.


وأضافت التحريات أن المتوفيين استأجرا الشقة منذ فترة ولا تربطهما اى علاقة قرابة، وأنهما على علاقة غير شرعية.


ورجحت التحريات الأولية أن سبب الوفاة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة "مريم. ف" 26 سنة، مقيمة بمصر الجديدة، و"مصطفى. م" 28 سنة، مقيم بمنطقة حدائق القبة، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لفحص المترددين على العقار.


وأكد الجيران أن المتوفيين كانا يقيمان فى الشقة منذ فترة طويلة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

