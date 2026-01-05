الإثنين 05 يناير 2026
خلافات أسرية السبب، الأمن يكشف غموض تغيب فتاة المعادى

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تغيب إحدى الطالبات عقب خروجها من مسكنها.

خلافات أسرية السبب.. الأمن يكشف غموض تغيب فتاة المعادى 
خلافات أسرية السبب.. الأمن يكشف غموض تغيب فتاة المعادى 

وأفادت التحريات أنه يوم 3 الجاري، تلقي قسم شرطة المعادى بلاغًا من سيدة مقيمة بالدائرة بغياب نجلتها الطالبة نتيجة خلافات أسرية. 

وبعد التحريات تمكن رجال الشرطة من  تحديد مكان تواجد الفتاة لدى أحد أصدقائها بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبسؤال الفتاة، أكدت أنها تركت المنزل بمحض إرادتها بسبب الخلافات الأسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

وعلى جانب آخر، تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من القبض على دجال شهير، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني، وذلك بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، بالاستيلاء على أموال المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، مدعيًا امتلاكه قدرات على العلاج الروحاني، مع الترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل. 

وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وبثها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية. 

