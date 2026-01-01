الخميس 01 يناير 2026
أمطار وطقس شديد البرودة أول أيام السنة الجديدة بمطروح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، أول أيام السنة الجديدة 2026، هطول أمطار بين الغزيرة والمتوسطة على عدد من أرجاء المدينة، تزامنًا مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية بمنخفض جوي وطقس متقلب على السواحل الشمالية الغربية.



ورصدت “فيتو” الأمطار من شوارع مدينة مرسى مطروح، واستعدادات مكثفة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومجلس المدينة لرفع أي تراكمات لمياه الأمطار من الشوارع.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس 1 يناير 2026 طقسا شديد البرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.
 


ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الملاحة البحرية اليوم
حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية بسواحل البحر الأبيض المتوسط “مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، العريش”، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم /ساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.


وأوضحت هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 10

