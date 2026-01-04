مرسى مطروح تشن حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة تجوال الماشية بالشوارع (صور)

18 حجم الخط

شنت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأحد، حملة مكبرة للقضاء على ظاهرة انتشار الماشية والأبقار والماعز بكورنيش المدينة وعدد من الشوارع الرئيسية، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي، وتطبيق القانون على المخالفين.

توقيع أقصى الغرامات ومصادرة الحيوانات عند التكرار

وأكد اللواء محمد صحصاح رئيس مجلس مدينه مرسى مطروح أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من رؤوس الماعز والأبقار خلال تجولها بشوارع المدينة، لما تمثله من تشويه للمظهر العام، وتعطيل لحركة المرور، والتسبب في حوادث محتملة، فضلًا عن تلوث البيئة بالمخلفات الناتجة عنها أمام المحال والمنشآت السياحية.

تكثيف الحملات اليومية بجميع الأحياء والميادين

حيث وجّه رئيس مدينة مرسى مطروح بالقطاعات المختلفة بتكثيف الحملات اليومية في جميع الأحياء والميادين والطرق الرئيسية، لضبط أي ماشية تتجول داخل الكتلة السكنية، والحفاظ على النظافة العامة والشكل الحضاري للمدينة.





تحذير لأصحاب الماشية: لا تهاون مع المخالفين

وناشد رئيس مجلس المدينة أصحاب الماشية بعدم السماح بتجوال الحيوانات (أبقار وماعز) على الكورنيش أو الشوارع الرئيسية، مؤكدًا أنه سيتم تغليظ الغرامات، والتي قد تصل إلى التحفظ والمصادرة النهائية، لضمان القضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تسيء للمظهر السياحي وتقدم صورة غير لائقة أمام زوار المدينة.

