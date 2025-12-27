محافظ مطروح يستجيب لاستغاثة أسرة طفل من ذوي الهمم

18 حجم الخط

استجاب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشكل فوري لاستغاثة أسرة طفل من ذوي الهمم من أهالي مدينة الحمام، يعاني من تسوس وتلوث صديدي مزمن بعظام القدم، في حالة صحية خطيرة تتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا لمنع تفاقمها.



تنسيق فوري مع مديرية الصحة دون تحميل الأسرة أي أعباء

وعلى الفور رصد الاستغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وجّه محافظ مطروح بسرعة فحص الحالة وتذليل كافة العقبات أمام علاج الطفل، حيث تم التنسيق الفوري مع مديرية الصحة بمطروح والتواصل مع أسرة الطفل، لتقديم الرعاية الطبية الكاملة مجانًا ودون تحمّل الأسرة أي تكاليف مالية.

من جانبه، صرّح الدكتور أحمد رفعت، بأنه تنفيذًا لتكليفات محافظ مطروح، استجابت مديرية الصحة لحالة طفل من ذوي الهمم يعاني من تلوث صديدي مزمن بعظمة الكعب الأيسر، حيث تكاتفت مستشفيات المديرية لتقديم الخدمة الطبية المتكاملة.إجراء التشخيص المبدئي والفحوصات الطبية بمستشفى الحمام المركزيتنفيذ أشعة رنين مغناطيسي بالصبغة بمستشفى مطروح العامإجراء جراحة ناجحة للطفل ب مستشفى النجيلة المركزي حجز الطفل بالقسم الداخلي وخروجه بعد تحسن حالته الصحية.وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه من المقرر خضوع الطفل لبرنامج تأهيل طبي وعلاج طبيعي، تحت إشراف فريق متخصص من استشاريي وأخصائي جراحة العظام، لضمان استعادة حركة القدم بشكل سليم وعودته لممارسة حياته الطبيعية، وهم: الدكتور رامي عطية – استشاري جراحة العظام، ود. هاني سامي – استشاري التخدير، بالإضافة إلى فريق تمريض العمليات والقسم الداخلي، وفنيّو الأشعة والمعامل بمستشفى النجيلة المركزي.وأعربت أسرة الطفل عن بالغ شكرها وتقديرها لمحافظ مطروح ووكيل وزارة الصحة، مؤكدين أن سرعة الاستجابة خففت عنهم عبئًا كبيرًا، ومنحت طفلهم فرصة حقيقية للتعافي.وتقدّم اللواء خالد شعيب بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد رفعت وجميع أعضاء الفريق الطبي المشاركين في الاستجابة السريعة، مثمنًا جهودهم في تقديم الدعم الطبي والإنساني للطفل وأسرته.

