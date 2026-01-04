أزهر مطروح يختتم اختبارات (توفاس) اليابانية

18 حجم الخط

قام فضيلة الشيخ عطية سالم رئيس الإدارة المركزية لـمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأحد، سير اختبارات منصة "توفاس" (TOFAS) اليابانية النهائية للفصل الدراسي الأول، بمقر مجمع معاهد النموذجي بمنطقة علم الروم.







تفقد فضيلة الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة محافظة مطروح الأزهرية، والأستاذ محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، سير اختبارات منصة "توفاس" اليابانية النهائية للفصل الدراسي الأول، وذلك من مقر مجمع معاهد النموذجي بمنطقة علم الروم.





متابعة ميدانية لضمان الانضباط الفني والتقني

جاءت الجولة بحضور الدكتور طلعت كمال، مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن السايس، حيث تابعوا أداء الطلاب وآليات دخولهم على المنصة اليابانية المخصصة لتقييم المهارات الأكاديمية الأساسية، والتأكد من انتظام المنظومة التقنية داخل اللجان.







الأزهر يواكب النظم التعليمية العالمية

وأشاد رئيس الإدارة المركزية بمستوى التجهيزات التكنولوجية داخل مجمع معاهد علم الروم، مؤكدًا أن هذه الاختبارات تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على مواكبة النظم التعليمية العالمية، وتنمية مهارات الطلاب في التعامل مع المنصات الرقمية الحديثة.







غرفة عمليات لمتابعة الاختبارات بجميع المعاهد

من جانبه، أكد الأستاذ محمود الحلبي أن منطقة مطروح الأزهرية تولي اهتمامًا بالغًا بمتابعة اختبارات منصة «توفاس» بكافة الإدارات والمعاهد التابعة لها، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير الاختبارات لحظة بلحظة، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.







استقرار تقني وتدريب الكوادر

وفي السياق ذاته، صرح الدكتور طلعت كمال بأن الاختبارات سارت بشكل تقني مستقر ومنضبط، بفضل التحديثات المستمرة للبنية التحتية المعلوماتية، لافتًا إلى تدريب الكوادر الفنية والطلاب على التعامل مع واجهة المنصة اليابانية لضمان دقة النتائج وقياس المستوى الحقيقي للطلاب.





انضباط اللجان يعكس تكامل الجهود

واختُتمت الجولة بالتأكيد على أن حالة الانضباط والهدوء التي شهدتها اللجان تعكس تضافر الجهود بين الإدارة المركزية والمعاهد، بما يسهم في تطوير قدرات الطالب الأزهري وفق أحدث المعايير الدولية.

