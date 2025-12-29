مطروح الأزهرية تُفعِّل مبادرة «معًا ضد التحرش» بالمدارس

18 حجم الخط

استقبل الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بمكتبه، وفدًا من مكتب الخدمة الاجتماعية ووفدًا طلابيًا من مديرية التربية والتعليم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتفعيل الأنشطة التوعوية والتثقيفية داخل المدارس.

تفعيل مبادرة «معًا ضد التحرش» لحماية الطلاب

ويأتي اللقاء في إطار تفعيل مبادرة «معًا ضد التحرش»، التي تستهدف نشر الوعي بين صفوف الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وحماية القيم المجتمعية، والتصدي للظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب.



ندوات وفعاليات توعوية داخل مدارس المحافظة

وتناول اللقاء آليات الاستعانة بالكوادر الدعوية المتميزة بالمنطقة الأزهرية للمشاركة في عقد سلسلة من الندوات والفعاليات المتنوعة داخل مدارس المحافظة، لتقديم الإرشاد الديني والأخلاقي بأسلوب تربوي ومنهجي، يرسخ مبادئ الاحترام المتبادل والعفة، ويعزز السلوك القويم بين النشء.



الأزهر يؤكد دوره المجتمعي والتوعوي

وفي تصريح له، أكد الشيخ عطية سالم دعم منطقة مطروح الأزهرية الكامل لكافة المبادرات التي تخدم أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يحرص دائمًا على أداء دوره المجتمعي والتوعوي جنبًا إلى جنب مع دوره التعليمي.





التكامل بين المؤسسات التعليمية لبناء جيل واعٍ

وشدد رئيس المنطقة الأزهرية على أن التكامل بين المؤسسات التعليمية بالمحافظة يمثل الركيزة الأساسية لتحصين الطلاب أخلاقيًا وفكريًا، وبناء جيل واعٍ يدرك قيمة الفضيلة والسلوك القويم، ويسهم بفاعلية في نهضة المجتمع.

