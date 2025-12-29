الإثنين 29 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مطروح الأزهرية تُفعِّل مبادرة «معًا ضد التحرش» بالمدارس

تفعيل مبادرة «معًا
تفعيل مبادرة «معًا ضد التحرش» لحماية الطلاب
18 حجم الخط

استقبل الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بمكتبه، وفدًا من مكتب الخدمة الاجتماعية ووفدًا طلابيًا من مديرية التربية والتعليم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتفعيل الأنشطة التوعوية والتثقيفية داخل المدارس. 

تفعيل مبادرة «معًا ضد التحرش» لحماية الطلاب
ويأتي اللقاء في إطار تفعيل مبادرة «معًا ضد التحرش»، التي تستهدف نشر الوعي بين صفوف الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وحماية القيم المجتمعية، والتصدي للظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب.

ندوات وفعاليات توعوية داخل مدارس المحافظة
وتناول اللقاء آليات الاستعانة بالكوادر الدعوية المتميزة بالمنطقة الأزهرية للمشاركة في عقد سلسلة من الندوات والفعاليات المتنوعة داخل مدارس المحافظة، لتقديم الإرشاد الديني والأخلاقي بأسلوب تربوي ومنهجي، يرسخ مبادئ الاحترام المتبادل والعفة، ويعزز السلوك القويم بين النشء.
 

 

الأزهر يؤكد دوره المجتمعي والتوعوي
وفي تصريح له، أكد الشيخ عطية سالم دعم منطقة مطروح الأزهرية الكامل لكافة المبادرات التي تخدم أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف يحرص دائمًا على أداء دوره المجتمعي والتوعوي جنبًا إلى جنب مع دوره التعليمي.


التكامل بين المؤسسات التعليمية لبناء جيل واعٍ
وشدد رئيس المنطقة الأزهرية على أن التكامل بين المؤسسات التعليمية بالمحافظة يمثل الركيزة الأساسية لتحصين الطلاب أخلاقيًا وفكريًا، وبناء جيل واعٍ يدرك قيمة الفضيلة والسلوك القويم، ويسهم بفاعلية في نهضة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة المركزية التحرش التحرش بالمدارس التوعوية والتثقيفية بالمنطقة الازهرية منطقة مطروح الأزهرية مديرية التربية والتعليم مختلف المراحل التعليمية منطقة الازهرية مدارس المحافظة

مواد متعلقة

محافظ مطروح يفتتح مسجد الفرقان بمدينة الحمام

محافظ مطروح يستجيب لاستغاثة أسرة طفل من ذوي الهمم

محافظ مطروح يتابع انطلاق دورة الاستزراع السمكي

محافظ مطروح يناقش 4 مشروعات جديدة مع خالدة للبترول

استجابة لمطالب الأهالي، محافظ مطروح يوجه بحل أزمة عبور القطار السريع بقرية غزالة

في أجواء احتفالية، محافظ مطروح يشهد الزفاف الجماعي لأبناء مطروح

محافظ مطروح يفتتح مركز خدمة العملاء المطور لمياه الشرب برأس الحكمة

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يستقبل المحافظ بكلية البنات ويؤكد دعمه للطالبات

الأكثر قراءة

بركان التقسيم يقترب من إثيوبيا، باحث بالشأن الأفريقي يحذر أديس أبابا من دعم انفصال إقليم أرض الصومال

هيئة الإسعاف تدرس تحريك أسعار بعض الخدمات غير الطارئة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات باستثمارات 222 مليار جنيه

أول رد من الجبلاية على هجوم رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني ضد أمين عمر

رئيس صرف الإسكندرية يتفقد استعدادات مواجهة تداعيات النوة

تفاصيل وشروط الإعلان عن شغل وظائف أطباء بيطريين جدد بالمحافظات

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الجمعية المصرية اللبنانية: استمرار دعم الدولة للشركات الناشئة يوفر 500 ألف فرصة عمل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

غرامة 50 ألفا، عقوبة ممارسة العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي على العمال وفقا للقانون

باستثناء النترات المخصوص، انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته بمواجهة بعض المشاكل

هل يجوز استخدام الهندسة الوراثية لتحسين صفات الأجنة الشكلية؟ الإفتاء تجيب

يا عباد الله أغيثوني، الإفتاء توضح معنى الحديث وصحته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads