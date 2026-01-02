الجمعة 02 يناير 2026
"نقل ثقيل" تدهس سيارتين ملاكي بعد كسر سائقها إشارة المرور في مطروح (صور)

وقع حادث تصادم، بين سيارة نصف نقل “ثلاجة” وسيارتين ملاكي بجوار سنترال مطروح بسبب السرعة الزائدة.

شهدت أحد التقاطعات المرورية حادث تصادم مروعًا بعدما قامت سيارة نصف نقل “ثلاجة” بكسر الإشارة الحمراء بسرعة زائدة مما أدى إلى اصطدامها بسيارتين أخريين.


وقد أسفر الحادث عن حدوث تلفيات كبيرة بالسيارات الثلاث دون وقوع أي إصابات بشرية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من الانتقال إلى موقع الحادث ورفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس.
 


كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائد السيارة المتسبب في الحادث مع تأكيد أهمية الالتزام بقواعد المرور والإشارات الضوئية حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
 

