محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

محافظ مطروح يبعث
محافظ مطروح يبعث برقيه بمناسبة عيد الميلاد المجيد
بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

التهنئة باسم المحافظة ومواطنيها
وجاء في البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لقداستكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

 برقيات تهنئة لمسئولين محليين ووطنيًا
كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة بهذه المناسبة لنيافة الأنبا كاراس، أسقف مطروح والخمس مدن الغربية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من الوزراء والمحافظين الأقباط مهنئًا أقباط مصر بصفة عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة بهذه المناسبة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار.

