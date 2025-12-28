محافظ مطروح يفتتح مسجد الفرقان بمدينة الحمام

18 حجم الخط

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، مسجد الفرقان بمدينة الحمام، بحضور النائب محمد دخيل، والدكتور محمود شاهين مدير عام مديرية أوقاف مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة الحمام، وعدد من عمد ومشايخ وأهالي المدينة.

المسجد مقام على مساحة 400 متر وملحق إضافي للصلاة

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام مديرية أوقاف مطروح، أن مسجد الفرقان أُنشئ على مساحة 400 متر مربع، ويضم ملحقًا إضافيًا للصلاة بمساحة 150 مترًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو خمسة ملايين جنيه، وذلك بالجهود الذاتية وتحت إشراف مديرية أوقاف مطروح.

محافظ مطروح يشيد بجهود الأهالي في إنشاء المسجد

من جانبه، هنأ اللواء خالد شعيب أهالي منطقة العزبة الشرقية بمدينة الحمام على افتتاح المسجد كصرح إسلامي جديد يخدم أبناء المنطقة، موجهًا الشكر والتقدير لجهود الأهالي في إنشاء المسجد، والتعاون مع مديرية أوقاف مطروح.

افتتاح المسجد ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة

يأتي افتتاح مسجد الفرقان استكمالًا لاحتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي، وإحياءً لذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدن ومراكز المحافظة، بما يعود بالنفع على أهالي مطروح.

