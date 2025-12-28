الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ مطروح يفتتح مسجد الفرقان بمدينة الحمام

المسجد مقام على مساحة
المسجد مقام على مساحة 400 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه
18 حجم الخط

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مساء اليوم، مسجد الفرقان بمدينة الحمام، بحضور النائب محمد دخيل، والدكتور محمود شاهين مدير عام مديرية أوقاف مطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة الحمام، وعدد من عمد ومشايخ وأهالي المدينة.

المسجد مقام على مساحة 400 متر وملحق إضافي للصلاة

وأوضح الدكتور محمود شاهين، مدير عام مديرية أوقاف مطروح، أن مسجد الفرقان أُنشئ على مساحة 400 متر مربع، ويضم ملحقًا إضافيًا للصلاة بمساحة 150 مترًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو خمسة ملايين جنيه، وذلك بالجهود الذاتية وتحت إشراف مديرية أوقاف مطروح.

محافظ مطروح يشيد بجهود الأهالي في إنشاء المسجد

من جانبه، هنأ اللواء خالد شعيب أهالي منطقة العزبة الشرقية بمدينة الحمام على افتتاح المسجد كصرح إسلامي جديد يخدم أبناء المنطقة، موجهًا الشكر والتقدير لجهود الأهالي في إنشاء المسجد، والتعاون مع مديرية أوقاف مطروح.

افتتاح المسجد ضمن فعاليات العيد القومي للمحافظة

يأتي افتتاح مسجد الفرقان استكمالًا لاحتفالات محافظة مطروح بالعيد القومي، وإحياءً لذكرى انتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، بالتزامن مع افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدن ومراكز المحافظة، بما يعود بالنفع على أهالي مطروح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود شاهين افتتاح مسجد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المشروعات التنموية والخدمية منطقة العزبة مراكز المحافظة مديرية أوقاف مطروح مطروح

مواد متعلقة

محافظ مطروح يستجيب لاستغاثة أسرة طفل من ذوي الهمم

محافظ مطروح يتابع انطلاق دورة الاستزراع السمكي

محافظ مطروح يناقش 4 مشروعات جديدة مع خالدة للبترول

استجابة لمطالب الأهالي، محافظ مطروح يوجه بحل أزمة عبور القطار السريع بقرية غزالة

في أجواء احتفالية، محافظ مطروح يشهد الزفاف الجماعي لأبناء مطروح

محافظ مطروح يفتتح مركز خدمة العملاء المطور لمياه الشرب برأس الحكمة

رئيس منطقة مطروح الأزهرية يستقبل المحافظ بكلية البنات ويؤكد دعمه للطالبات

خالد شعيب يحتفل بالعيد القومي لمحافظة مطروح (صور)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة وبدء عمليات الفرز

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

كرة السلة، الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلا لكأس السوبر

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads