نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، برنامجا تدريبيا لمعلمي اللغة العربية، بقاعة التدريب بمدرسة محمد صبري البكباشي، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بهدف تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم، لما يخدم العملية التعليمية، واستهدف البرنامج التدريبب 1713 معلم لغة عربية من المعلمين الجدد بمحافظة الفيوم، ضمن خطة الوزارة لبناء كوادر تعليمية مؤهلة وقادرة على التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية.

تعليم الفيوم ينظم تدريبا لمعلمي اللغة العربية الجدد

محاور البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة العربية

وقال الدكتور خالد خلف قببصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، إن البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة العربية بني على 3 محاور، منها استراتيجيات التدريس الفعالة وإدارة الصف، ويحتوي على مجموعات تدريبية للمعلمين على أحدث أساليب التعليم النشط، وكيفية إدارة الصف وتحفيز الطلاب، وخلق بيئة تعليمية إيجابية داخل الفصل.

ومحور استخدام الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمي، ويتم التدريب من خلاله علي تمكين المعلمين من استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، مثل العروض التقديمية، المنصات التعليمية، والوسائط المتعددة لدعم الشرح والتفاعل مع الطلاب.

اما المحور الاخير فهو الإعداد البدني والذهني للمعلم، ويركز على اللياقة الذهنية والصحة النفسية للمعلم، وتنمية مهاراته في ضبط الانفعالات والتواصل الفعّال، مما ينعكس إيجابيًا على أدائه المهني داخل المدرسة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن التدريبات المستمرة تحقق تطويرا حقيقيا في أداء المعلم داخل الفصل الدراسي، ما يعود بالنفع على الطالب والعملية التعليمية في نفس الوقت.

