الفيوم تتسلم 12920 جهاز تابلت تعليمي لطلاب الصف الأول الثانوي

تسلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم 12920 جهاز تابلت للصف الأول الثانوى العام بالفيوم، للعام الدراسي 2026/2025، كدفعة أولى من إجمالي الأجهزة المستحقة لطلاب الصف الأول الثانوي بالمحافظة، وتم توزيعها على جميع الإدارات التعليمية، ليتم التوزيع على المدارس الثانوية العامة بداية من غد الأربعاء.

تدريب مديري المدارس علي الذكاء الاصطناعي

علي صعيد آخر تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، البرنامج التدريبي "تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي"، الذي يستهدف مديري ووكلاء المدارس الفنية بالفيوم، ويقام " بمسرح مدرسة الفيوم الثانوية الفنية التجارية للبنات غرب الفيوم، ضمن استراتيجية التربية والتعليم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتدريب المعلمين والقادة على الاستخدام الأمثل، واعتبار هذه الأدوات فرصة لتطوير طريقة التفكير والتنظيم والإبداع، وإتقان وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي من يؤدي إلى تعليم أفضل، وقادة أكثر تأثيرًا.

وتضمن التدريب علي تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي لمديري ووكلاء المدارس الفنية، مع التركيز على تمكين القادة التربويين من اتخاذ قرارات ذكية.

