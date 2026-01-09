الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض 3 أصناف ومفاجأة عن الطماطم بعد ارتفاعها

الخضراوات
الخضراوات
18 حجم الخط

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الجمعة 9 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الخميس

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 5 جنيهات و10 جنيها للكيلو.

البطاطس: بين 6 جنيهات و12 جنيها للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6  و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 14 إلى 18 جنيهًا 

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيهات إلى 6.5 جنيهات

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 10 إلى 15 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

البسلة: من 14 إلى 20 جنيهًا.

الملوخية: بين 15 و21 جنيهًا، 

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 11 جنيهات إلى 15 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 7 جنيهات و10 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 7 جنيهات و17 جنيها

سعر الخضار اليوم، فيتو
سعر الخضار اليوم، فيتو

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 15 و19 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل الحامي: من 13 جنيها إلى 19 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 30 و36 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 14 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 14 و18 جنيها.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و45 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 22 إلى 28 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الخضار في سوق العبور أسعار الخضار الباذنجان البلدي الباذنجان الرومي البصل الأبيض البصل الباذنجان البامية البطاطس

مواد متعلقة

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

الدينار البحريني يسجل 125.58 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

ads

الأكثر قراءة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "قيمة الاحترام والتبرع بالدم"

اصنعي بنفسك سيروم الشاي الأخضر لتقليل تساقط الشعر وزيادة نموه

أسعار الكتاكيت والبط في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026

بعد فنزويلا، ترامب يعلن بدء الاستعداد لشن هجوم بري ضد هذه الدولة

ضبط 65 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

آخر تطورات سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم

ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على القاهرة ومحافظات مصر

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية