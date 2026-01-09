الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الكتاكيت والبط في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026

الكتاكيت، فيتو
الكتاكيت، فيتو
18 حجم الخط

أسعار الكتكوت والبط عمر يوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الجمعة، الموافق 9 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، في بورصة الدواجن والشركات، بينما استقرت أسعار البط.

 

سعر الكتكوت والبط صغير العمر

وتستعرض «فيتو»  سعر الكتكوت والبط صغير السن في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، سعر الكتكوت ساسو بيور. 

 

أسعار الكتاكيت اليوم

كما تستعرض “فيتو” كذلك سعر الكتكوت هجين، وسعر الكتكوت البلدي، وسعر الكتكوت جيل ثان، وسعر الكتكوت كب، وسعر الكتكوت الروس، وسعر الكتكوت روزي، وسعر كتكوت آي آر.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام

تراوح سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرامًا المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 31.00 إلى 31.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

 وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

  • تراوح سعر كتكوت ساسو بيور بين13.50 جنيهات إلى 13.75 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي حر  بين7.25  إلى  7.50 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت بلدي مشعر  بين 7.50 جنيهات إلى  7.75 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت هجين بين 8.00 جنيهات إلى 8.25 جنيهات.
  • تراوح سعر كتكوت  كتكوت روزي تسمين بين  16.00 إلى 16.25  جنيهات.
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو
أسعار الكتكوت اليوم، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات؛ جاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كتكوت أربو نحو  33 جنيها
  • بلغ سعر كتكوت كب نحو  33.5 جنيه
  • تراوح سعر كتكوت روس / روص من 30 إلى 31 جنيهًا
  • بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 25 جنيها
  • بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 15 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت روزي نحو 15 جنيها.
  • بلغ سعر كتكوت إي أر نحو 29 جنيها

أسعار البط صغير العمر

 فيما استقرت أسعار البط صغير العمر في بورصة الدواجن والطيور، كالآتي: 

  1. تراوح سعر بط مسكوفى عمر يوم واحد من 15.00 إلى 15.25 جنيها.
  2. تراوح سعر بط تسمين فرنساوى  من 20.00 جنيهات إلى 20.25جنيهات.
  3. تراوح سعر بط فرنساوى بكينى ابيض او الوان  من 9 إلى 9.25 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الكتاكيت اليوم اسعار الكتاكيت اسعار الكتكوت أسعار الكتكوت الأبيض أسعار البط اسواق الدواجن اليوم الدواجن

مواد متعلقة

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 8-1-2026

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

الدينار البحريني يسجل 125.58 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم الخميس

ads

الأكثر قراءة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "قيمة الاحترام والتبرع بالدم"

اصنعي بنفسك سيروم الشاي الأخضر لتقليل تساقط الشعر وزيادة نموه

أسعار الكتاكيت والبط في مصر اليوم الجمعة 9-1-2026

بعد فنزويلا، ترامب يعلن بدء الاستعداد لشن هجوم بري ضد هذه الدولة

ضبط 65 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

آخر تطورات سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه اليوم

ترامب: عملية فنزويلا كانت انتقاما للوزير ماركو روبيو

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

احذروا، بيان عاجل من الأرصاد بشأن تحركات الأمطار والرياح على القاهرة ومحافظات مصر

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 9 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية