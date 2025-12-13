السبت 13 ديسمبر 2025
إخلاء سبيل والدة المتهم بالاعتداء على معلم بـ"مقص" في الإسماعيلية

واقعة التعدي على
واقعة التعدي على معلم بالإسماعيلية
أمرت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية بإخلاء سبيل والدة المتهم بالتعدي على معلم بـمدرسة المجاورة الإعدادية بـ مركز أبوصوير بمقص، بالتزامن مع استمرار الإجراءات القانونية ضد المتهم الرئيسي في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شخص يدعى ""خالد ا. ع"" ووالدته، بعد أن قام المتهم باقتحام مدرسة المجاورة الإعدادية بنات والاعتداء بـ"مقص" على المعلم "أحمد حسن عبد العزيز"، مما تسبب في إصابته بجروح في وجهه، وتم نقله على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وكيل وزارة التعليم يزور المعلم المصاب ويؤكد دعمه للمعلمين

وكان أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قام بزيارة المعلم أحمد حسن عبد العزيز في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكد وكيل الوزارة للمعلم المصاب حرص الوزارة على سلامته ودعمه الكامل، مشددًا على “أنه لا تهاون مع من تعدي عليه”، كما كلف مدير الإدارة بمتابعة الحالة الصحية للمعلم حتى خروجه من المستشفى.

جولة تفقدية في المدرسة ودعم كامل للمعلمين

كما قام أيمن موسى بجولة تفقدية في مدرسة المجاورة الإعدادية بنات، التي شهدت الواقعة، لمتابعة انضباط وانتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وحرص وكيل الوزارة على الاجتماع بالمعلمين في المدرسة، مؤكدًا دعمه الكامل لهم وأن الوزارة "لن تسمح بالمساس بكرامة المعلم". 

وأضاف أنه يتابع لحظة بلحظة الإجراءات المتخذة ضد ولي الأمر، مشيرًا إلى أن ما حدث يعتبر خروجًا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفًا لجميع القوانين.

