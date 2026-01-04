أخبار مصر اليوم: التعليم تصدر تعليمات مشددة استعدادًا لامتحانات الترم الأول، أمهات يحملْنَ أطفالهن أمام صناديق الاقتراع، شروط وأوراق التقديم لوظائف طبيب بيطري 2026

18 حجم الخط

وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر، بعيد الميلاد المجيد، والذي ترأسه مساء اليوم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية

أصدرت وزارة التربية والتعليم حزمة من التعليمات العامة لكافة المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين المهندس محمد الجوسقي رئيسًا تنفيذيًّا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام، في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

انتخابات النواب 2025، في مشهد إنساني لافت بـ لجنة مدرسة جواهر التابعة للدائرة السادسة ببولاق الدكرور، حملت أمهاتٌ أطفالهن بين الأذرع ووقفْنَ في طوابير الاقتراع، خلال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة بـ انتخابات مجلس النواب 2025، ليقدمنَ صورة بالغة الدلالة عن معنى المشاركة والمسؤولية الوطنية.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم اليوم لشغل أكثر من 4500 وظيفة طبيب بيطري بنظام "الاستعانة"، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال يونيو ٢٠٢٦، والذي ضم فابيو كانافارو لاعب كرة القدم السابق بمنتخب إيطاليا الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام ٢٠٠٦، وخافيير اغناسيو سيبي بيرديفسكى المدير بمقر الفيفا بزيورخ، وسيباستيان فيريو مدير جولة كأس العالم، والكساندروس كافاسيلاس نائب رئيس الشركة الراعية كوكاكولا لعمليات نيجيريا وشمال أفريقيا، وحنا حداد مدير عام الشركة الراعية في مصر والسودان، كما حضر من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

بدأ العد التنازلي لانتهاء المهلة التي أعلنتها الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، والخاصة بأعمال تمرير مواسير المياه أسفل مترو الخط الأول، والتي تم الإعلان عنها يوم 30 ديسمبر الماضي، حيث لم يتبق من الأسبوع المحدد سوى يومين فقط.

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن قيام لجنة من قطاع تقويم الأداء والتفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بتنفيذ مرور ميداني مفاجئ على منطقة شمال الجيزة، شملت حي المنيرة الغربية وحي إمبابة، وذلك لمتابعة منظومة العمل داخل الوحدات المحلية ورصد المخالفات الإدارية والفنية والخدمية، والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

