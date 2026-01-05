الإثنين 05 يناير 2026
أخبار مصر

وزير التعليم العالي يبحث مع سفير طاجكستان تعزيز التعاون في المنح الدراسية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي
 استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  برويز ميرزازوده سفير جمهورية طاجكستان بالقاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تولي أهمية خاصة لتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والعلمي مع الدول الصديقة، بما يسهم في تبادل الخبرات التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية، ودعم جهود التنمية المستدامة في كلا البلدين.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في البنية التحتية التعليمية والبحثية، إلى جانب تحديث البرامج الدراسية وربطها بمتطلبات سوق العمل، بما يجعلها بيئة جاذبة للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية في جمهورية طاجكستان.

كما استعرض الدكتور أيمن عاشور ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على محاور الجودة، والتنافسية الدولية، والابتكار، وربط التعليم بالبحث العلمي والصناعة، موضحًا أن تدويل التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، من خلال التوسع في البرامج المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ودعم مشروعات البحث العلمي ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب  برويز ميرزازوده سفير جمهورية طاجكستان بالقاهرة عن تقدير بلاده لما تحققه مصر من إنجازات ملموسة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالمكانة الأكاديمية المتميزة للجامعات المصرية، ومؤكدًا تطلع الجانب الطاجيكي إلى تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في مجالات المنح الدراسية، والدراسات العليا، وبناء القدرات، والتدريب الأكاديمي.

وتناول اللقاء سبل تفعيل التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل تشجيع توقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات في البلدين، وتبادل الزيارات العلمية والأكاديمية، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التفاهم الثقافي والعلمي بين الشعبين.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور، والعمل على وضع آليات تنفيذية واضحة لما تم الاتفاق عليه، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون المستدام بين جمهورية مصر العربية وجمهورية طاجكستان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

 

