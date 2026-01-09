الجمعة 09 يناير 2026
رياضة

مؤتمر صحفي اليوم لحسام حسن وتريزيجيه للحديث عن موقعة كوت ديفوار بأمم أفريقيا

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو
يعقد حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر، مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، للحديث عن مواجهة نظيره كوت ديفوار، في الدور ربع النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًّا في المغرب وتختتم فعالياتها يوم 18 يناير الجاري.

ومن المقرر أن يقام مؤتمر المنتخب في تمام الساعة 12:30 ظهر اليوم على أن يحضره محمود حسن تريزيجيه لاعب الفراعنة.

ويخوض منتخب مصر مرانًا خفيفًا اليوم على ملعب تغازوت بمدينة أغادير المغربية، التي تحتضن معسكر الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

منتخب مصر يتخطى بنين بالثلاثة

كان منتخب مصر فاز في الدور ثمن النهائي على نظيره البنيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الإثنين الماضي على استاد أدرار بأغادير المغربية، ليحجز رسميا بطاقة التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

فيما صعد منتخب كوت ديفوار للدور ربع النهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهم على استاد مراكش الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

تقام مباراة منتخب مصر المقبلة أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا 2025، في تمام الساعة التاسعة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب أدرار في مدينة أغادير المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوت ديفوار

تنقل مباراة منتخب مصر ضد كوت ديفوار عبر شبكة بي إن سبورت صاحبة الحق الحصري لبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025، لذا يمكن مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

