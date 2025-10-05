الأحد 05 أكتوبر 2025
أخبار مصر

وزير التعليم: المعلم المصري رمز العطاء وباني العقول وصانع المستقبل

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توجيه رسالة خاصة للمعلمين وذلك في اليوم العالمي للمعلم.

رسالة وزير التعليم للمعلمين في يومهم العالمي

وجاءت رسالة وزير التعليم كالتالي: “في اليوم العالمي للمعلم..أتقدم بتحية إجلال وتقدير لكل معلم دأب على تقديم رسالته بمنتهى التفاني والإخلاص..فالمعلم هو الشعلة التي تنير طريق الأجيال، والقدوة التي تُغرس بها القيم وتُبنى بها العقول، والأساس الذي تقوم عليه نهضة الأمم وتقدّمها”.

وأضاف:"في هذا اليوم المميز..نؤكد أن المعلم المصري يعد شريكا أساسيا ليس فقط في نجاح المنظومة التعليمية بل أيضا في صناعة القرار من قلب الميدان وذلك في ظل الإيمان الراسخ لدى وزارة التربية والتعليم بأن المعلم المصري هو المحرك الفاعل لأي جهود تقوم بها الدولة لتطوير العملية التعليمية بمختلف جوانبها".

وتابع:"إذ نجدد العهد على مواصلة الاستثمار في قدرات المعلمين، ودعمهم بالتدريب والتأهيل المستمر بما يتواكب مع التطورات العالمية، وتمكينهم من أدوات العصر التي تعينهم على أداء رسالتهم النبيلة على أكمل وجه".

وزير التعليم: المعلم المصري سيظل دائمًا رمز العطاء وباني العقول وصانع المستقبل

وقال:"المعلم المصري سيظل دائمًا رمز العطاء، وباني العقول، وصانع المستقبل، وستظل وزارة التربية والتعليم حريصة على دعمه بشتى السبل ووضعه في قلب خطط التطوير والتحديث؛ تقديرًا لدوره المحوري في بناء الإنسان المصري وصياغة وعي الأجيال القادمة". 

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم المنظومة التعليمية اليوم العالمي للمعلم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم منظومة التعليم

