محافظ دمياط يسلم عقود المعلمين الجدد

سلم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الإثنين، 315 عقدا للمعلمين الجدد الذين تم اختيارهم ضمن المسابقة المركزية "30 ألف معلم"، لتعيينهم في وظيفة معلم مساعد، وذلك خلال احتفالية اقيمت بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بمدينة دمياط الجديدة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس اشرف فتحي رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة.

انطلاق الاحتفالية بكلمة وفقرات فنية

بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهوري، اعقبته فقرة فنية قدمها عدد من طلاب المدرسة، ثم القيَت كلمة من احد المعلمين الجدد، اعرب فيها عن سعادتهم بانضمامهم للمنظومة التعليمية، مؤكدا التزامهم برسالة التعليم وخدمة الوطن.



الشهابي: التعليم أولوية وطنية لبناء الإنسان المصري

وخلال كلمته، هنأ الدكتور أيمن الشهابي الحضور بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنيا دوام الخير والرخاء لمصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما هنأ قيادات التربية والتعليم والمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

وأكد المحافظ أن التعليم يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، باعتباره أحد أهم محاور بناء الإنسان وتنمية الوطن، مشيرا إلى أن نجاح المنظومة التعليمية يرتكز على الدور المحوري للمعلم الذي يحمل رسالة سامية، لا تقتصر على التعليم فحسب، بل تمتد إلى غرس قيم الولاء والانتماء وتنمية مهارات الطلاب، لبناء أجيال قادرة على قيادة مستقبل مصر بثقة وكفاءة.

المحافظ يوجه التحية للمعلمين الجدد

وتوجه المحافظ بالتهنئة إلى المعلمين الجدد الذين تسلموا عقودهم اليوم، معربا عن سعادته بمشاركتهم هذه اللحظة الفارقة في مسيرتهم العملية، ودعاهم الى الاخلاص والتفاني في أداء رسالتهم التعليمية، متمنيا لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.

كما وجه الشكر لوزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بدمياط على ما يبذلونه من جهود لتطوير العملية التعليمية.

مدير التعليم يشكر المحافظ ويدعو للالتزام بالرسالة التعليمية

ومن جانبه، أعرب ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، عن تقديره لمحافظ دمياط على دعمه المتواصل للمنظومة التعليمية، موجها التهنئة إلى المعلمين الجدد بالدفعة الثالثة من مشروع "30 ألف معلم"، الذي يجسد رؤية الدولة في بناء جيل جديد من الكوادر التعليمية المؤهلة.

ودعا عمارة المعلمين إلى بذل أقصى الجهود من أجل دعم مسيرة التعليم، وأن يكونوا قدوة في العمل والالتزام، كما أدى الحاضرون قسم الرسالة التعليمية، تأكيدا على التزامهم بمبادئ المهنة.





6 معلمين يتلقون تدريبا بالأكاديمية العسكرية

واختتمت الاحتفالية بتسليم العقود للمعلمين الجدد، من بينهم 6 معلمين يتلقون حاليا الدورة التدريبية النوعية بالاكاديمية المصرية العسكرية، في إطار حرص الدولة على إعداد وتأهيل كوادر تعليمية متميزة قادرة على مواكبة التطوير في قطاع التعليم.

