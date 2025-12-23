محافظ مطروح يتابع انطلاق دورة الاستزراع السمكي

18 حجم الخط

تابع اللواء خالد شعيب بدء فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالاستزراع السمكي، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الاستزراع السمكي والتوعية بأهميته كمورد اقتصادي وغذائي، وذلك بمكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح.



جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والدكتور عادل خليل، والدكتور خالد كمون، والمهندسة مايسة الراجحي بإدارة التطوير والإرشاد بالجهاز، والدكتور عمرو درويش مدير مركز البحوث الزراعية، والمهندس أحمد جميل مدير فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور حمادة إبراهيم رئيس مركز البحوث التطبيقية، ويحيى أحمد مدير إدارة تراخيص المستثمرين، وأسامة مرسي مدير مكتبة مصر العامة، إلى جانب رؤساء الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، وعدد من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمستثمرين والصيادين والمهتمين بالاستزراع السمكي.





الدورة تستمر 3 أيام من 22 إلى 24 ديسمبر

وأوضح المهندس أحمد جميل، مدير فرع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن الدورة التدريبية تستمر على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري.

محاضرتان حول الاستزراع السمكي والأمان الحيوي بالمزارع

وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرتين، الأولى عن التعريف بالاستزراع السمكي وأنواعه ومستوياته ألقاها الدكتور عادل خليل، بينما تناولت المحاضرة الثانية موضوع الأمان الحيوي في المزارع السمكية وقدمها الدكتور خالد كمون.



مطروح تمتلك مقومات واعدة للاستزراع السمكي

يُذكر أن محافظة مطروح تتمتع بامتداد ساحلي على البحر المتوسط بطول 450 كيلومترًا، من الحمام شرقًا وحتى السلوم غربًا، فضلًا عن وجود بحيرات سيوة جنوب المحافظة، ما يعزز فرص التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.