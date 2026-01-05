الحصر العددي، مرشح مستقبل وطن يقترب من حسم مقعد الدائرة الأولى بأسيوط (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بمحافظة أسيوط نتيجة الحصر العددي النهائي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين على النظام الفردي في جولة الإعادة بالدائرة الأولى دائرة بندر أسيوط بمنقباد.

نتائج الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى



وأشارت نتائج الحصر العددي النهائية إلى تقدم 3 مرشحين وهم محمد حمدي دسوقي مرشح مستقبل وطن واللواء علاء سليمان مستقل وعلاء عبد الغني المستقل وذلك بعد عملية تجميع الأعداد القادمة من اللجان الفرعية وجاءت نتائج المرشحين بحسب الحصر العددي على النحو التالي:

محمد حمدي دسوقي 65 ألف صوت

علاء سليمان 48 ألف صوت



علاء محمود عبد الغني 35 ألف صوت



عبد الرحمن أبو لبدة 33 ألف صوت



العقيد أسامة سيد مرسي 27 ألف صوت

جميل الحظ الليثي 31 ألف صوت

الجدير بالذكر أن الدائرة الأولى بأسيوط وتضم 79 لجنة وعدد الناخبين 699 ألف صوت، عدد الحاضرين عدد الأصوات 84 ألف صوت

الباطلة 4250، وعدد الأصوات الصحيحة 86320 صوتا.

في سياق متصل أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان الفرعية بالدوائر الثلاث (الأولى والثانية والرابعة) في الموعد المحدد باليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا استمرار أعمال فرز الأصوات داخل اللجان، وسط إجراءات منظمة وإشراف قضائي كامل.

وأوضح محافظ أسيوط أن بعض اللجان في المراكز اضطرت إلى غلق أبوابها على الناخبين المتواجدين داخلها فقط مع حلول الساعة التاسعة مساءً، وذلك لتمكينهم من استكمال عملية التصويت حتى آخر ناخب، وفقًا للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع من دخلوا مقر اللجنة قبل موعد الإغلاق للإدلاء بأصواتهم دون تعطيل.

وأضاف محافظ أسيوط أن اللجان أغلقت أبوابها دون تسجيل أي معوقات، وتم غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية وإحكام الأبواب بالشمع الأحمر تحت الإشراف القضائي، وسط تأمين كامل من قوات الشرطة داخل وخارج المقار الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن إعادة الانتخابات بالدوائر الثلاث – التي صدر قرار بإلغاء نتائجها من المحكمة الإدارية العليا – جرت على مدار يومي 3 و4 يناير داخل 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، يتنافس فيها المرشحون على 9 مقاعد بنظام الفردي.

