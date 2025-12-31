تعليم أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية لمركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية

18 حجم الخط

أجرى محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بحى غرب، تابع خلالها التشطيبات النهائية لمركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القادمة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط احياءا للحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظة، ولربط التعليم الفنى بسوق العمل وتفعيل الوحدات التدريبية والانتاجية بالمدارس فى إطار دعم وتوجيه السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وبحضور أحمد ابوليفة مدير ادارة مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية.

متابعة أعمال تجهيز مقر مركز إبداع وتزويده بالمعدات

واستهل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط زيارته للمدرسة بلقاء بعض المدربين من العاملين بالمدرسة والمتخصين فى الاشغال اليدوية وخاصة فى مجال تصنيع الريزن والجبس وتابع أعمال تجهيز مقر مركز إبداع وتزويده بالمعدات والأدوات اللازمة للتدريبات والتصنيع للحرف اليدوية والتراثية وتوفير المواد الخام للأشغال اليدوية فضلا عن توفير رواكد الأخشاب والمعادن والتى سيتم اعادة تصنيعها والاستعانة بها فى التدريبات موجها مدير المدرسة والقائمين على المركز بسرعة استكمال التجهيزات تمهيدا لافتتاحه بحضور الوزير المحافظ.

وأشار وكيل التعليم بأسيوط – فى تصريحات له – الى الدعم المقدم من لواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط للمدارس الفنية بمحافظة أسيوط وخاصة تبنيه مبادرة "تدوير الرواكد" لتعظيم الاستفادة من المخلفات الخشبية وجميع الرواكد بالمدارس وتأهيل الطلاب لسوق العمل لافتا الى ان مركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية والذى يجرى تنفيذه بمقر المدرسة سيكون مركزا لتصنيع المنتجات والمشغولات اليدوية ومركزا لتدريب الطلاب بمختلف مدارس المحافظة وابناء المحافظة على الاشغال والحرف المتنوعة تحت إشراف متخصصين ومدربين معتمدين ووفقا للوائح المنظمة لذلك.

فضلا عن إنتاج وتصنيع الأشغال المختلفة وتسويقها من خلال منافذ المديرية والمعارض المؤقتة والدائمة لدعم الحرف التراثية واليدوية، لافتا إلى أن التدريب سيتضمن مختلف الحرف التراثية واليدوية مثل (الريزن والكونكريت والشمع والجبس والجوخ والأشغال الجلدية والمعادن والأخشاب والارابيسك والتلى والسجاد اليدوى والكليم الأسيوطي وجميع فنون النحت والرسم والنسيج) تحت إشراف متخصصين فى كافة الحرف لإتاحة الفرصة التدريبية للشباب والطلاب من أبناء محافظة أسيوط فضلا عن توفير أعمال إنتاجية لبيعها بمختلف المنافذ بالمحافظة والمشاركة بها فى مختلف المعارض المحلية والقومية والدولية.

