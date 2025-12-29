الإثنين 29 ديسمبر 2025
محافظات

تعليم أسيوط يناقش ضوابط التقييمات وامتحان نصف العام للصفين الأول والثاني الابتدائي

اجتماع تعليم أسيوط،
اجتماع تعليم أسيوط، فيتو
التقى محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط مديرى مراحل التعليم الابتدائى بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لمناقشة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتقييمات النهائية للصفين الأول والثانى الابتدائى وامتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2025-2026. 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور محمد زيدان مدير إدارة التعليم الابتدائى بالمديرية والدكتورة منال رمضان مدير مرحلة التعليم الابتدائى بالمديرية وسيد هاشم رئيس قسم التعليم الابتدائى بالمديرية ومديرى إدارات التعليم الابتدائى بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط خلال اللقاء - أنه سيتم عقد التقييم النهائى للصفين الاول والثانى الابتدائى بمدراس أسيوط تحريريا  داخل المدرسة وخلال اليوم الدراسى فى مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية. 

يجرى التقييم دون الإخلال بسير اليوم الدراسى

وأشار وكيل التعليم بأسيوط إلى إنه يجرى التقييم دون الإخلال بسير اليوم الدراسى أو خطط المناهج المعتمدة ويقوم نظام التقييم على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى من خلال مهام تحريرية وشفوية ومهارية على أن تلتزم المدارس بالاحتفاظ بأوراق التقييم مع إخطار أولياء الأمور بالنتائج لدعم متابعة التلاميذ.

تعليم أسيوط يناقش ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الأول والتصدي لكافة أشكال الغش

"تعليم أسيوط" تناقش حلول مشكلة الفترة المسائية بالمدارس الابتدائية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن مادة التربية الدينية مادة أساسية ولكن يشترط للنجاح فيها الحصول على 70 ٪ على الأقل دون اضافتها للمجموع الكلى مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات ومرحلة التصحيح ورصد الدرجات وإعلان النتيجة لضمان الشفافية والنزاهة.

