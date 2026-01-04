انتخابات النواب 2025، ضبط سائقي ميكروباص بتهمة استغلال الناخبين بأسيوط والبحيرة

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط حالتي استغلال لسيارات ميكروباص لدفع الناخبين للتصويت لصالح مرشحين محددين، خلال متابعة سير العملية الانتخابية في محافظتي أسيوط والبحيرة.

تفاصيل الواقعتين

أسيوط – مركز القوصية: تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام أحد الأشخاص باستقلال سيارة ميكروباص لنقل الناخبين نحو الإدلاء بأصواتهم لصالح أحد المرشحين.

بعد الفحص تم تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بقيامه باصطحاب الناخبين إلى مقار لجانهم الانتخابية لدفعهم للتصويت للمرشح المشار إليه.

البحيرة – مركز رشيد: تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الدائرة الانتخابية من ضبط شخص أثناء قيادته سيارة ميكروباص وحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، بمحيط الدائرة الانتخابية بمركز رشيد.

في الحالتين تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين.

