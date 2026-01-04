انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 /2026 بكلية الزراعة جامعة عين شمس

18 حجم الخط

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025 /2026 بكلية الزراعة – جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتفقد الدكتور ولاء عبد الغني السيد عميد الكلية سير أعمال الامتحانات في يومها الأول، بفترتيها الصباحية والمسائية. وذلك بحضور الأستاذة الدكتورة منال مبارك محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد إسماعيل المشرف العام على الكنترولات.

وخلال الجولة، التقى عميد الكلية برؤساء وأعضاء الكنترولات بمختلف البرامج، وقام بتفقد لجان الامتحانات والاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، وأشاد بالتجهيزات المعدّة بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية.

وأكد خلال الجولة على أهمية تهيئة بيئة مناسبة للطلاب، ومراعاة معايير الجودة في تنظيم الامتحانات، بما يتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة وآمنة. كما حرص خلال الجولة على الاستماع إلى آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات والأسئلة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وفي سياق آخر كشف الدكتور فريد محرم عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن مقترح لتعديل لائحة الكلية، حيث تعتمد اللائحة الجديدة بشكل كلي على نظام الساعات المعتمدة (Credit Hours)، وذلك في إطار لما تتم تداوله بشأن “تخفيض سنوات الدراسة” في كلية التجارة إلى ثلاث سنوات.

وأضاف “محرم” أن هذا النظام يتيح للطالب المجتهد إمكانية إنهاء متطلبات التخرج (التي تتراوح بين 120 إلى 135 ساعة معتمدة) خلال 3 سنوات فقط، بدلًا من النظام التقليدي الذي يلزم الطالب بالبقاء 4 سنوات دراسية، وذلك دون الإخلال بالمحتوى العلمي أو جودة التأهيل.

وكشف الدكتور مجدي عبد القادر، أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، عن اقتراب اللجنة من وضع اللمسات الأخيرة على اللائحة الاسترشادية الموحدة الجديدة لتنظيم الدراسة بكليات التجارة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخريج ليتواكب مع المتطلبات المتسارعة لسوق العمل المحلي والدولي.

خطة طموحة لتطوير "الشعبة العربية"، تشمل:

* تحويلها بالكامل لنظام الساعات المعتمدة.

* استحداث 8 برامج تخصصية جديدة تم تصميمها بدقة لتلبية احتياجات سوق العمل المعاصر.

* تعزيز اللغة الإنجليزية: حيث سيتم تدريس 25% من المقررات باللغة الإنجليزية لطلاب الشعبة العربية لرفع كفاءتهم التنافسية.

* رقمنة التعليم: دمج تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمكونات أساسية في غالبية المقررات الدراسية.

وأشار الدكتور فريد محرم إلى أن اللائحة تولي اهتمامًا فائقًا للجانب التطبيقي، حيث لن يحصل الطالب على شهادته الجامعية إلا بعد اجتياز فترات تدريبية ميدانية داخل البنوك، الشركات، أو مراكز المحاسبة المعتمدة، لضمان ممارسة الطالب لما درسه نظريًا قبل التخرج.

وأشار إلى أن اللائحة الجديدة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ رسميًّا مع بداية العام الجامعي 2026-2027، وذلك فور اعتمادها من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتطبق على كافة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

