حصاد التعليم العالي في 2025، خريطة تعليمية متجددة والبحث العلمي في صدارة الأولويات

د. أيمن عاشور.. عقلية أكاديمية ترسم ملامح جديدة لمنظومة التعليم العالي بتوجيهات القيادة السياسية

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال عام 2025 واحدة من أهم محطات التطوير في تاريخه الحديث، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في الإنسان المصري، وبقيادة تنفيذية واعية من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قاد منظومة متكاملة للإصلاح والتوسع وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

خريطة جامعية غير مسبوقة.. 135 جامعة على امتداد الجمهورية

واصلت الدولة توسعها المدروس في إنشاء الجامعات بمختلف أنماطها، حيث ارتفع عدد الجامعات في مصر إلى 135 جامعة تضم جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، بما يعكس اتساع رقعة التنمية التعليمية وتكافؤ الفرص بين الأقاليم المختلفة، واستجابة مباشرة للزيادة السكانية ومتطلبات التنمية الشاملة.

الجامعات التكنولوجية.. مسار تطبيقي يخدم الصناعة

وفي إطار دعم التعليم التطبيقي وربطه بسوق العمل، شهد عام 2025 دخول 14 جامعة تكنولوجية إلى الخدمة، لتشكل ركيزة أساسية في إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات الدولة الصناعية والمشروعات القومية، وتواكب متطلبات الثورة الصناعية الحديثة.

تقدم لافت في التصنيفات الدولية

حققت الجامعات المصرية حضورًا متقدمًا في التصنيفات العالمية المرموقة، مثل QS وTimes Higher Education وShanghai، نتيجة تطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز الشراكات الدولية، وتحسين جودة البحث العلمي، بما يعكس تطور الأداء المؤسسي والقدرة التنافسية للجامعات المصرية إقليميًا ودوليًا.

البحث العلمي في الصدارة.. أرقام تعكس قوة الأداء

واصل البحث العلمي ترسيخ مكانته كأحد محركات التنمية، حيث تجاوز عدد الباحثين المصريين المسجلين على قاعدة Scopus حاجز 140 ألف باحث، فيما جرى نشر نحو 78% من الأبحاث المصرية في مجلات الربعين الأول والثاني (Q1 وQ2) الأعلى تصنيفًا عالميًا.

كما تم إدراج 1106 باحثين مصريين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم وفق تصنيف جامعة ستانفورد، بما يعكس تنامي جودة الإنتاج العلمي المصري وتزايد تأثيره الدولي.

بنك المعرفة المصري.. رافعة التحول المعرفي

واصل بنك المعرفة المصري أداءه كأكبر منصة رقمية معرفية في العالم العربي، من خلال إتاحة الوصول المجاني إلى قواعد البيانات العالمية والمراجع العلمية، ما أسهم في دعم الباحثين والطلاب، ورفع جودة النشر العلمي، وتعزيز ثقافة الابتكار واقتصاد المعرفة.

مدينة الأبحاث العلمية.. منارة الابتكار والتطبيق

وشهدت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تطورًا نوعيًا خلال عام 2025، لتتحول إلى مركز إقليمي للبحث التطبيقي والابتكار، مستقطبة نخبة من العلماء والمبتكرين، ومحققة إنجازات بحثية بارزة وجوائز دولية، في إطار شراكات فعالة بين الجامعات والصناعة، وبما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

المستشفيات الجامعية.. ذراع طبية للدولة

أكدت المستشفيات الجامعية دورها المحوري كشريك استراتيجي لمنظومة وزارة الصحة، حيث تضم 146 مستشفى جامعيًا على مستوى الجمهورية، وقدمت خدماتها العلاجية لأكثر من 32 مليون مواطن خلال عام 2025.

ونجحت هذه المستشفيات في إجراء 658 ألف عملية جراحية، من بينها 390 ألف عملية دقيقة ومتقدمة، مع مساهمتها بنحو 75% من خدمات الرعاية الطبية الثالثية، ما يعكس تطور الكوادر الطبية والتقنيات المستخدمة، ودورها التعليمي والتدريبي في إعداد الأطباء.

قيادة واعية ورؤية مستقبلية

ويعكس هذا الحصاد السنوي الإرادة السياسية الواضحة لبناء دولة حديثة قوامها العلم والمعرفة، حيث نجح الدكتور أيمن عاشور في ترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى سياسات تنفيذية فعالة، أحدثت نقلة نوعية في البنية التحتية الجامعية، والتحول الرقمي، وربط التعليم بسوق العمل، ودعم الجامعات التكنولوجية والبحث العلمي.

ويؤكد حصاد التعليم العالي في 2025 أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لم يعد خيارًا، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، ووضع مصر في موقع متقدم على خريطة التعليم والابتكار إقليميًا ودوليًا.

