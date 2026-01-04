الأحد 04 يناير 2026
أخبار مصر

تجديد ندب الدكتور جودة غانم رئيسًا لقطاع التعليم أمينًا للمجلس الأعلى لشؤون المعاهد

الدكتور جوده غانم
الدكتور جوده غانم
أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا بتجديد ندب الدكتور جودة غانم رئيسًا لقطاع التعليم أمينًا للمجلس الأعلى لشؤون المعاهد.

تجديد ندب الدكتور جودة غانم رئيسًا لقطاع التعليم أمينًا للمجلس الأعلى لشؤون المعاهد

ويُعد الدكتور جودة غانم من القيادات الأكاديمية ذات الخبرة الممتدة في مجالات التعليم الهندسي والإدارة الجامعية، حيث يعمل أستاذًا متفرغًا بكلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة (حلوان سابقًا)، وشارك في العديد من اللجان الوطنية المعنية بتطوير التعليم، من بينها عضويته باللجنة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وعضويته باللجنة العليا للتنسيق، فضلًا عن ترؤسه لجنة اختيار عمداء المعاهد، ورئاسته لجنة تعيين وترقيات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد.

وتضمنت مسيرته المهنية توليه عددًا من المناصب القيادية، من بينها مدير مركز بحوث التنمية التكنولوجية بجامعة العاصمة، وعميد المعهد العالي للهندسة بالشروق سابقًا، ونائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية الشروق سابقًا، كما حقق خلال فترة عمادته حصول أول معهد في مصر على الاعتماد الأكاديمي.

وحصل الدكتور جودة غانم على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية عام ٢٠٠١، وجائزة جامعة العاصمة لأفضل بحث عام ٢٠٠٣، وله إسهامات بحثية متميزة شملت نشر ٧٦ بحثًا في مجلات ومؤتمرات دولية، ويعمل محكمًا بعدد من المجلات الدولية، ومحكمًا لبحوث ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين منذ عام ٢٠٠٦.

كما شارك في لجان الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية، ولجان الكود المصري للمباني، وأشرف على ٣٨ رسالة ماجستير، و٢٤ رسالة دكتوراه، بما يعكس خبرته العلمية ودوره في إعداد الكوادر الأكاديمية.

 

التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي التعليم العالي التعليم الهندسي التنمية التكنولوجية الدكتور أيمن عاشور

