طوارئ في مطار القاهرة بعد غلق المجال الجوي اليوناني وتحويل مسار الرحلات

استقبل مطار القاهرة الدولي العديد من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها، في إطار الإجراءات التشغيلية المعتمدة لضمان سلامة الحركة الجوية، في ضوء إغلاق المجال الجوي اليوناني نتيجة عطل تقني بأنظمة الرقابة والملاحة الجوية.

الرحلات التي تم تعديل مسارها إلى مطار القاهرة

وشملت الرحلات التي تم تعديل مسارها عددًا من الرحلات الدولية القادمة على متن شركات طيران سعودية وأردنية وجزائرية، والمتجهة إلى عدة وجهات أوروبية، وذلك بعد اعتمادها على المجال الجوي اليوناني كممر ملاحي رئيسي، الأمر الذي استدعى إعادة تخطيط مساراتها والهبوط بمطار القاهرة الدولي كبديل تشغيلي آمن، إلى جانب عودة إحدى الرحلات العابرة إلى نقطة الإقلاع وفقًا للتعليمات التشغيلية المعتمدة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية

وأكد مطار القاهرة الدولي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، مع تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق الكامل بين الجهات التشغيلية والأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة التعامل مع الرحلات المحولة، والحفاظ على انسيابية التشغيل وانتظام الحركة وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمن الجوي.

المتابعة اللحظية لتطورات الموقف أولا بأول

هذا ويواصل مركز إدارة الأزمات بمركز العمليات بمطار القاهرة الدولي المتابعة اللحظية لتطورات الموقف أولا بأول، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لمتابعة الرحلات التي تم تحويل مسارها حتى الآن، وضمان التعامل الفوري معها بكفاءة عالية، بما يضمن انتظام التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمد.

