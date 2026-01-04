الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طوارئ في مطار القاهرة بعد غلق المجال الجوي اليوناني وتحويل مسار الرحلات

مطار القاهرة
مطار القاهرة
18 حجم الخط
ads

استقبل مطار القاهرة الدولي العديد من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها، في إطار الإجراءات التشغيلية المعتمدة لضمان سلامة الحركة الجوية، في ضوء إغلاق المجال الجوي اليوناني نتيجة عطل تقني بأنظمة الرقابة والملاحة الجوية.

الرحلات التي تم تعديل مسارها إلى مطار القاهرة 

وشملت الرحلات التي تم تعديل مسارها عددًا من الرحلات الدولية القادمة على متن شركات طيران سعودية وأردنية وجزائرية، والمتجهة إلى عدة وجهات أوروبية، وذلك بعد اعتمادها على المجال الجوي اليوناني كممر ملاحي رئيسي، الأمر الذي استدعى إعادة تخطيط مساراتها والهبوط بمطار القاهرة الدولي كبديل تشغيلي آمن، إلى جانب عودة إحدى الرحلات العابرة إلى نقطة الإقلاع وفقًا للتعليمات التشغيلية المعتمدة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية

وأكد مطار القاهرة الدولي أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات المعنية، مع تفعيل خطط الطوارئ والتنسيق الكامل بين الجهات التشغيلية والأمنية والخدمية، بما يضمن سرعة التعامل مع الرحلات المحولة، والحفاظ على انسيابية التشغيل وانتظام الحركة وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمن الجوي.

المتابعة اللحظية لتطورات الموقف أولا بأول

هذا ويواصل مركز إدارة الأزمات بمركز العمليات بمطار القاهرة الدولي المتابعة اللحظية لتطورات الموقف أولا بأول، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لمتابعة الرحلات التي تم تحويل مسارها حتى الآن، وضمان التعامل الفوري معها بكفاءة عالية، بما يضمن انتظام التشغيل واستمرارية تقديم الخدمات وفق المعايير الدولية المعتمد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار القاهرة الدولي المجال الجوي اليوناني ن الأمن الجوي إغلاق المجال الجوي الرحلات الجوية الرحلات الدولية مطار القاهرة

مواد متعلقة

إطلاق مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية 2026 (تفاصيل)

اليونان تغلق مجالها الجوي، وتأثر كبير في رحلات مصر للطيران

حصاد البحوث الفلكية 2025، فوز المعهد بأول مشروع ممول ضمن برنامج Horizon Europe

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 /2026 بكلية الزراعة جامعة عين شمس

كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

تجارة عين شمس توضح حقيقة التخرج في 3 سنوات

الأنشطة الطلابية بالجامعات ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.. 52 ألف نشاط خلال عام واحد.. وتأهيل القيادات الأكاديمية والإدارية ودعم الابتكار وريادة الأعمال “الأبرز”

الجامعات المصرية تشهد فعاليات ثقافية متنوعة ضمن المشروع الوطني للقراءة

الأكثر قراءة

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

أول أمنية للرئيس السيسي في 2026

زغلول صيام يكتب: عندما تصبح عزومة صلاح القضية الأولى في الكرة المصرية؟! آخره تي شيرت ليفربول!! وحكاية الكابتن رمضان صبحي!!

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

باريس سان جيرمان يروج لمباراته بحفل لأم كلثوم، والمصريون يكشفون سر النادي مع الست

السيسي: نوفر كل الدعم لضمان نجاح الدكتورة ياسمين فؤاد في أداء مهامها ومكافحة التصحر

استمرار انخفاض الحرارة، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز صيام يوم النصف من رجب فقط؟ الإفتاء توضح

أدعية وعلاج النسيان في الامتحانات، رددها

ما هي كيفية الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية