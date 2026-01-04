اليونان تغلق مجالها الجوي، وتأثر كبير في رحلات مصر للطيران

18 حجم الخط

قالت مصر للطيران إنه قد نتج عن إغلاق المجال الجوي اليوناني تأثر رحلات الشركة وشركات الطيران الأخري العابرة والمتجهة إلى قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، نظرًا لاعتماد هذه الرحلات بشكل أساسي على المجال الجوي اليوناني باعتباره أحد المحاور الرئيسية للملاحة الجوية على هذه الخطوط الجوية.

جاء ذلك فى ضوء ما طرأ من مستجدات نتيجة لوجود مشكلة تقنية تتعلق بأنظمة الرقابة والملاحة في المجال الجوي اليوناني، الأمر الذي ترتب عليه قيام السلطات اليونانية بالإغلاق الكامل للمجال الجوي اليوناني لحين إشعار أخر.

خط السير الملاحي لرحلات مصر للطيران

واتخذت مصر للطيران حاليًا الإجراءات التشغيلية اللازمة لتعديل خط السير الملاحي لرحلاتها، بحيث يتم تجنب عبور المجال الجوي اليوناني، ومن المتوقع أن تستغرق هذه التعديلات بعض الوقت نتيجة لطبيعة المجال الجوي اليوناني وأهميته كممر رئيسي لرحلات الشركة المتجهة إلى أوروبا وأمريكا.

واكدت مصر للطيران أنها تتابع الموقف بشكل مستمر بالتنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية (IOCC)، وتأثير هذه التغيرات الطارئة على جداول الرحلات، وستقوم الشركة بالتواصل مع عملائها من خلال قنواتها البيعية المختلفة وقنوات خدمة العملاء في مصر وفي مكاتبها الخارجية لإبلاغهم بأي مستجدات في حينها.

وفي سياق آخر احتفلت مصر للطيران الناقل الوطني المصري عضو تحالف ستار العالمي، مع عملائها المسافرين من مطار القاهرة الدولي بالعام الميلادي الجديد، وشاركت عملائها أجواء الفرح والبهجة عبر تقديم هدايا تذكارية، ومزايا إضافية للركاب المسافرين على متن رحلاتها الدولية والداخلية، وخلق لحظات لا تُنسى مع الركاب من مختلف الجنسيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.