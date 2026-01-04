طريقة عمل كشك ألمظ بالجمبري بمذاق لا يقاوم

18 حجم الخط

طريقة عمل كشك ألمظ، الكشك ألمظ بالجمبري من الأطباق المميزة التي تجمع بين الطابع الشعبي الأصيل ولمسة بحرية راقية، وهو طبق غني بالنكهات والقيمة الغذائية.

ويقدم غالبا في بعض المناطق الساحلية كوجبة دسمة ومشبعة، خاصة في الأجواء الباردة، ويتميز هذا الطبق بقوامه الكريمي وطعمه المائل للحموضة الخفيفة مع نكهة الجمبري الغنية.

والكشك ألمظ يحضر باستخدام اللبن أو الزبادي المتخمر مع الدقيق، ويطهى حتى يصبح كثيف القوام، ثم يضاف إليه مكون رئيسي مثل اللحم أو الدجاج أو الجمبري.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل كشك ألمظ بالجمبري.

مكونات عمل كشك ألمظ بالجمبري:-

2 كوب كشك بلدي أو زبادي مصفة

2 ملعقة كبيرة دقيق

3 أكواب شوربة جمبري أو ماء دافئ

2 فص ثوم مفروم ناعم

ملح حسب الرغبة

رشة فلفل أبيض أو أسود

رشة كمون ناعم (اختياري)

نصف كيلو جمبري متوسط الحجم مقشر ومنظف

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفروم

عصير نصف ليمونة

رشة بابريكا

رشة شطة اختياري

ملح وفلفل حسب الذوق

للتزيين

بصل محمر

بقدونس مفروم

فلفل أخضر حار

طريقة عمل كشك ألمظ بالجمبري

طريقة عمل كشك ألمظ بالجمبري:-

في طاسة على نار متوسطة، سخني الزيت أو الزبدة.

أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل ويصبح لونه ذهبي فاتح.

أضيفي الثوم المفروم وقلبيه سريعا حتى تظهر رائحته.

ضعي الجمبري وقلبيه لمدة 3 أو 5 دقائق حتى يتغير لونه.

أضيفي عصير الليمون، والملح، والفلفل، والبابريكا، والشطة.

ارفعي الجمبري من على النار واتركيه جانبا.

في وعاء عميق، اخلطي الكشك أو الزبادي مع الدقيق جيدا حتى يذوب تماما بدون تكتلات.

أضيفي شوربة الجمبري أو الماء الدافئ تدريجيا مع التقليب المستمر.

ضعي الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر باستخدام مضرب يدوي.

عندما يبدأ الخليط في الغليان ويثقل قوامه، أضيفي الثوم والملح والفلفل والكمون.

خففي النار واتركي الكشك ينضج لمدة 10 إلى 15 دقيقة مع التقليب حتى يصبح قوامه كريمي ناعم.

أضيفي الجمبري المجهز إلى الكشك.

قلبي برفق حتى يتوزع الجمبري داخل الخليط.

اتركيه على نار هادئة 5 دقائق إضافية حتى تتجانس النكهات.

لنجاح الكشك ألمظ بالجمبري، يفضل استخدام شوربة الجمبري بدل الماء للحصول على نكهة أقوى.

يجب التقليب المستمر أثناء طهي الكشك لتجنب التكتل أو الالتصاق.

لا يطهى الجمبري مدة طويلة حتى لا يصبح قاسي.

يمكن إضافة القليل من القشطة أو الكريمة لنعومة إضافية.

يقدم الكشك بالجمبري ساخن، ويزين بالبصل المحمر أو البقدونس المفروم، ويقدم بجانبه عيش بلدي ساخن أو خبز محمص، ويمكن إضافة سلطة خضراء خفيفة لتوازن الوجبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.