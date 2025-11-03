طريقة عمل الجمبري المقلي بتتبيلة لا تقاوم

طريقة عمل الجمبري المقلي، الجمبري المقلي من أشهى وأشهر أطباق المأكولات البحرية التي يعشقها الجميع، لما يتميز به من طعم لذيذ وقوام مقرمش من الخارج وطري من الداخل.

وطريقة عمل الجمبري المقلي، سهلة وبسيطة ويمكن تقديمه كوجبة رئيسية أو مقبلات بجانب الأرز أو البطاطس المقلية أو السلطة الخضراء.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الجمبري المقلي.

مكونات عمل الجمبري المقلي:-

½ كيلو جمبري متوسط أو كبير الحجم منظف ومقشر مع ترك الذيل حسب الرغبة

2 كوب دقيق أبيض

1 كوب نشا ذرة لمنح الجمبري قرمشة إضافية

2 بيضة

½ كوب حليب أو ماء بارد جدا

1 كوب بقسماط مطحون اختياري لمزيد من القرمشة

زيت غزير للقلي

التوابل

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة ثوم بودر

½ ملعقة صغيرة بصل بودر

رشة كمون

عصير ليمونة واحدة

طريقة عمل الجمبري المقلي

طريقة عمل الجمبري المقلي:-

اغسلي الجمبري جيدا بالماء البارد بعد تنظيفه من القشرة والخط الأسود الموجود على الظهر.

أضيفي إليه عصير الليمون ورشة ملح واتركيه لمدة 10 دقائق ليتخلص من أي رائحة زفارة.

اشطفيه مرة أخرى وجففيه جيدا باستخدام مناديل مطبخ ورقية.

في وعاء عميق، ضعي الجمبري وأضيفي إليه الملح، الفلفل، البابريكا، الثوم البودر، البصل البودر، والكمون.

اخلطي التوابل جيدا مع الجمبري حتى يتغلف بالكامل.

غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتشرب النكهات جيدا.

في وعاء، اخفقي البيض مع الحليب أو الماء البارد، ورشة صغيرة من الملح والفلفل.

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق مع النشا وملعقة صغيرة من البابريكا والثوم البودر.

ضعي البقسماط في وعاء ثالث اختياري لمن يحب الجمبري المغطى بطبقة أكثر سمك.

خذي قطعة جمبري وغمسيها أولا في خليط الدقيق والنشا.

ثم انقليها إلى خليط البيض والحليب.

بعد ذلك غلفيها بطبقة أخرى من الدقيق أو البقسماط حسب الرغبة.

كرري الخطوات حتى تنتهي الكمية بالكامل.

ضعي الجمبري في طبق مفروش بورق زبدة واتركيه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة لتتماسك الطبقة قبل القلي.

سخني الزيت جيدا في مقلاة عميقة درجة حرارة متوسطة إلى عالية.

ضعي قطع الجمبري واحدة تلو الأخرى دون تكديسها.

اقلبي الجمبري بعد أن يتحول لونه إلى الذهبي من الجهة الأولى.

أخرجي الجمبري عندما يصبح لونه ذهبي فاتح ومقرمش.

ضعيه على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

للحصول على جمبري مقرمش ولذيذ، استخدمي زيت نظيف وساخن جدا حتى لا يتشرب الجمبري الزيت.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من البيكنج بودر إلى خليط الدقيق لزيادة القرمشة.

يفضل تقديم الجمبري مباشرة بعد القلي حتى لا يطرى.

للتنويع في الطعم، يمكنك إضافة القليل من الشطة أو الكاري في التتبيلة.

قدمي الجمبري المقلي ساخن مع شرائح الليمون الطازج، بجانبه أرز أبيض أو بطاطس محمرة وسلطة خضراء.

