طريقة عمل الكشك، أكلة صعيدية لغداء لذيذ ومميز

طريقة عمل الكشك، من أشهر طرق المطبخ الصعيدي، التي توراثناها عن الأجداد، وهناك نوعين من الكشك، فهناك الكشك الصعيدي، والكشك الفلاحي، وكلاهما يصلح لغداء لذيذ وقيمته الغذائية عالية.





ويختلف الكشك الصعيدي عن الكشك الفلاحي، فالكشك الصعيدي يتم صنعه في شكل كرات، يتم الاحتفاظ بها، وله خطوات خاصة لعمله، ولا يجيد طريقة عمل الكشك الصعيدي إلا من هم من أصول صعيدية، أما الكشك الفلاحي، فطريقة عمله سهلة، فهو يتكون من الأرز واللبن والدقيق، وما يجمع بينهما أن كلاهما أكلات مصرية متوارثة





مكونات عمل الكشك الصعيدي:

كشك

صدور دجاج

مكعبات بصل شرائح

زيت

فلفل اسود

بهار مشكل

لتر مرق الدجاج

الكشك الصعيدي الأصلي

طريقة عمل الكشك الصعيدي على أصوله



يوضع الكشك في ماء لمدة ربع ساعة حتى تتفتح الحبات، ويزداد حجمه.

نحمر شرائح البصل وبنفس الزيت نحمر صدر الدجاج، مع إضافة البهارات.

نضيف مرق الدجاج ويترك حتى يغلي.

نصفي الكشك ويوضع على المرق على النار لمدة 10 دقائق، مع التقليب المستمر؛ حتى لا يتكتل.

نضيف بعد ذلك كمية من البصل المحمر، ونترك الباقي للتزيين.

نستمر في التقليب حتى ينضج، ونحصل على القوام المطلوب.

نضعه في الأطباق، ويقدم عندما يبرد، ويزين الوجه بالبصل المحمر.

طريقة عمل الكشك الفلاحي الوصفة الأصلية



الكشك الفلاحي

طريقة عمل الكشك الفلاحي، من طرق الأكلات المصرية، التي تورثناها عن الأجداد جيلا بعد جيل.

وفي السطور التالية، تقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكشك الفلاحي.

مكونات عمل الكشك الفلاحي

3 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة

كوبين زبادي

كوب رز مسلوق

علبة مرق دجاج

٤أكواب ماء ساخن

٣ملاعق كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة زيت زيتون

رشة فلفل اسود

رشة جوزة الطيب

٢ورق لاورو

بصل كشري مقلي

طريقة عمل الكشك الفلاحي:



تشوح قطع الدجاج مع زيت الزيتون الى ان تأخذ اللون الذهبي.

تتبل بالفلفل، مكعبات المرق، ورق اللاورو وجوزة الطيب.

يضاف مقدار ٣ أكواب من الماء الساخن ويترك الكل على النار.

يطحن الزبادي مع الدقيق وكوب من الماء في الخلاط.

يسكب المزيج فوق الدجاج ويقلب جيدا.

يضاف الأرز المسلوق ويقلب الكل، الى ان يصبح قوام الكشك ثقيلا.

يقدم مزينا بالبصل المحمر وبالهنا والشفا.



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