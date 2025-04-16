طريقة عمل الكشك، أكلة مصرية لذيذة وشهيرة

طريقة عمل الكشك، الكشك من الأكلات المصرية الشهيرة التى يعشقها الكبار والصغار وهى تحضر بطرق بسيطة ويقدم بجانب المحاشى فى العزومات والمناسبات.

وطريقة عمل الكشك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، وهو يعتبر أكلة تراثية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الكشك.

مكونات عمل الكشك:-

2 كوب لبن (حليب)

1 كوب مرق دجاج أو لحم

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة سمن أو زيت

ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة عمل الكشك:

يُمزج اللبن مع الدقيق جيدًا حتى لا يكون هناك أي تكتلات، ويمكن استخدام مضرب يدوي.

يُضاف المرق تدريجيًا إلى الخليط مع التحريك المستمر.

في مقلاة، يُسخن السمن أو الزيت ثم يُضاف البصل المفروم.

يُقلّب البصل حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

يُرفع نصف كمية البصل المحمّر ويُترك للتزيين.

ثم يُضاف خليط اللبن والدقيق إلى البصل المتبقي في المقلاة، ويُقلّب على نار هادئة باستمرار حتى يتماسك الخليط ويأخذ قوام كريمي.

يُتبل بالملح والفلفل حسب الذوق.

يُسكب الكشك في طبق التقديم ويُزيّن بالبصل المحمّر على الوجه.

يُقدّم ساخنا بجانب الخبز البلدي أو الأرز حسب الرغبة.

طريقة عمل الكشك

ولعمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

مكونات عمل الجلاش باللحمة المفرومة:-

1 باكت جلاش (حوالي 400 غرام)

500 جرام لحمة مفرومة

1 بصلة كبيرة، مفرومة ناعم

2 فص ثوم، مفروم

1 كوب بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل حسب الذوق

100 جرام زبدة مذابة

1/2 كوب مرق لحم أو ماء

طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة:

في مقلاة على نار متوسطة، نضيف قليل من الزيت ونقلي البصل حتى يذبل.

ثم نضيف الثوم ونقلب لمدة دقيقة.

بعدها نضيف اللحمة المفرومة ونقلب حتى تنضج، ثم نتبل بالملح، الفلفل، والبهارات.

ونضيف البقدونس ونقلب جيدًا، ثم نرفع المقلاة عن النار.

نسخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

ثم نأخذ ورقة جلاش واحدة وندهنها بالزبدة المذابة، ثم نضع فوقها ورقة أخرى وندهنها أيضًا.

نضع كمية مناسبة من الحشوة في منتصف الورقتين، ثم نطوي الجلاش من الجانبين ليغطي الحشوة.

نكرر هذه الخطوة حتى تنتهي الكمية.

نضع الرقائق المحشوة في صينية مدهونة بالزبدة.

وندهن الوجه بالزبدة المتبقية.

ثم نضيف المرق أو الماء على الوجه للحصول على قوام طري.

نخبز الجلاش في الفرن لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

ثم نخرج الجلاش من الفرن ونتركه يبرد قليلًا، ثم نقطع إلى قطع مربعة أو مثلثة.

يقدم ساخنًا مع السلطة أو الزبادي.

يمكنك إضافة مكعبات من الفلفل الرومي أو الجزر إلى الحشوة لزيادة النكهة.

يمكن استخدام الزبدة أو السمن حسب الرغبة.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.