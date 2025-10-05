أصله مصري من قرون، طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي، الكشك من الأكلات الشعبية الأصيلة في المطبخ المصري، وهو طبق له تاريخ طويل يمتد إلى قرون مضت، ويُعتبر من الأكلات التراثية التي تعكس هوية كل منطقة في مصر بطريقتها الخاصة.





ومن أشهر أنواعه “الكشك الصعيدي”، الذي يتميز بمذاقه الفريد وطريقته التقليدية المختلفة عن الكشك المنتشر في محافظات الوجه البحري والدلتا.



أصل الكشك

يُعتقد أن أصل الكشك يعود إلى العصور القديمة، إذ كان يُحضَّر في القرى المصرية القديمة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في البيوت الريفية، مثل القمح واللبن والسمن البلدي.

الكشك في أساسه يعتمد على تخمير الحبوب باللبن أو الزبادي لتكوين خليط غني بالقيمة الغذائية، مما جعله وجبة مثالية للفلاحين والمزارعين في مواسم العمل الشاقة.



ويُقال إن الكشك انتقل من مصر إلى بعض بلاد الشام وتركيا مع مرور الزمن، حيث يوجد هناك طبق مشابه يُعرف باسم “الكشك الشامي”، لكن المصريين احتفظوا بنكهتهم الخاصة وطريقتهم المميزة في التحضير، خاصة في الصعيد، حيث يحمل الكشك رمزية للكرم والاحتفال، وغالبًا ما يُقدَّم في المناسبات والأعياد.





الفرق بين الكشك الصعيدي والكشك المصري

الكشك المصري المعروف في الوجه البحري والدلتا يُحضَّر عادة باستخدام الدقيق الأبيض أو دقيق الأرز مع اللبن والزبادي، ويُطهى على النار حتى يصبح قوامه كريميًا ناعمًا، ثم يُضاف إليه “التقلية” (الثوم والبصل المقلي في السمنة)، وأحيانًا يُقدَّم مع قطع الدجاج أو اللحم.

الكشك الصعيدي الأصلي

أما الكشك الصعيدي فهو مختلف تمامًا، إذ يعتمد على مكون أساسي يُعرف باسم “الكشك المجفف” أو “الكشك الصعيدي”، وهو عبارة عن خليط من البرغل (القمح المجروش) يُخمَّر باللبن الرايب ويُجفَّف في الشمس على هيئة كرات صغيرة تُخزَّن لشهور طويلة.



هذه الطريقة في التجفيف كانت وسيلة قديمة لحفظ الطعام لفترات طويلة في البيوت الريفية قبل ظهور الثلاجات.

الكشك الصعيدي أيضًا يتميز بطعمه المائل إلى الحموضة قليلًا بفضل اللبن الرايب المستخدم في التخمير، كما أن قوامه يكون أثقل وأغنى من الكشك العادي، ويُطهى عادة مع البصل والسمن البلدي فقط دون استخدام الزبادي أو الدقيق الأبيض.

طريقة عمل الكشك الصعيدي



المكونات:

6 إلى 8 كرات من الكشك المجفف الصعيدي.

كوب ونصف من اللبن أو الماء الساخن (لنقع الكشك).

بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.

2 ملعقة كبيرة من السمن البلدي.

رشة ملح حسب الرغبة.

كوب من الشوربة (مرق دجاج أو لحم) حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

نقع الكشك:

تُوضع كرات الكشك المجفف في وعاء، ويُضاف إليها اللبن أو الماء الدافئ وتُترك لمدة ساعتين أو أكثر حتى تلين تمامًا وتتشرب السائل.

تحمير البصل:

في قدر على النار، يُسخَّن السمن البلدي، ثم يُضاف البصل المفروم ويُقلب حتى يكتسب لونًا ذهبيًا مائلًا للبني ويُصبح لونه محمرًّا.

إضافة الكشك:

بعد أن يصبح البصل جاهزًا، يُضاف الكشك المنقوع تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يتجانس مع البصل والسمن.

الطهي:

يُضاف قليل من الشوربة تدريجيًا حسب الحاجة للحصول على قوام متوسط لا سائل جدًا ولا غليظ. يُترك الكشك على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يغلي ويبدأ في التماسك.

التقديم:

يُقدَّم الكشك الصعيدي ساخنًا، وغالبًا ما يُزيَّن بملعقة من السمن البلدي على الوجه. ويمكن تقديمه بجانب البيض المسلوق أو الفول أو المخللات حسب العادات المحلية.

القيمة الغذائية للكشك الصعيدي

الكشك الصعيدي وجبة متكاملة تجمع بين الحبوب ومنتجات الألبان، مما يجعله غنيًا بالكالسيوم والبروتين والألياف. كما يحتوي على دهون مفيدة من السمن البلدي تمنح الجسم طاقة عالية، لذا كان يُعتبر من الأكلات التي تمنح الفلاحين القدرة على العمل لساعات طويلة.



الكشك الصعيدي ليس مجرد أكلة، بل هو جزء من التراث المصري الأصيل، يجمع بين البساطة والنكهة العميقة المتوارثة من أجيال الجدات. ويظل الفرق الأساسي بينه وبين الكشك المصري في طريقة التحضير والمكونات الأساسية، حيث يمثل الكشك الصعيدي نموذجًا فريدًا للمذاق الريفي الأصيل الذي لا يزال يحتفظ بمكانته على المائدة المصرية حتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.