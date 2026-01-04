أسباب زيادة الوزن في الشتاء

18 حجم الخط

زيادة الوزن فى الشتاء من الأمور الشائعة بين الكبار والصغار نظرا لتناول الطعام بكثرة خاصة فى الليل، حيث تسبب برودة الطقس زيادة الشعور بالجوع باستمرار مايدفعنا لتناول الطعام بكثرة دون وعى.

وهذا غير المشروبات الشتوية الشهيرة مثل الهوت شوكليت والسحلب والمغات وغيرهم التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتمنح الشعور بالدفء فى الشتاء.

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن زيادة الوزن في الشتاء تخظث مع العديد من الأشخاص حتى الذين كانوا يحافظون على وزنهم طوال السنة وذلك ليس كسل ولا ضعف إرادة لكنه نتيجة مجموعة عوامل تتجمع معا في نفس الوقت.

أسباب زيادة الوزن فى الشتاء

وأضاف زهران، أن من أسباب زيادة الوزن فى الشتاء:-

زيادة الإحساس بالجوع، وفي البرد الجسم يحتاج طاقة أكثر حتى يحافظ على حرارته فالمخ يبعث إشارات جوع أقوى مايجعلنا نميل للطعام الدافئ والنشويات والحلوي بدون أن نشعر أن الكمية زادت.

قلة الحركة، والطقس البارد يجعلنا نمكث أكثر في المنزل ونتحرك أقل وبالتالى لا تمارس المشى أو نمارس ال رياضة حتى ولو كنا معتادؤن عليها فى الصيف، حيث يقل النشاط فى الشتاء، وبالتالى يقل حرق الدهون مع زيادة كميات الطعام.

الأكل العاطفي، والشتاء مرتبط بالملل والسهر والجلوس الطويل أمام التلفاز، مايجعل الطعام وسيلة تسلية أو دفء، وهو دافع نفسي وليس استجابة لجوع حقيقي، لنجد أننا نأكل بدون الشعور بالشبع.

الطعام الدافئ الخطأ، وليس كل طعام دافئ صحي، لأن هناك أشخاص تعتمد على المقليات والمخبوزات الثقيلة والحلوى بحجة الدفء وهى أكلات سعراتها عالية جدا وتزيد الوزن بسهولة.

السكر الخفي في المشروبات، مثل كوب شاي بسكر أو قهوة أو كاكاو أو سحلب، وجميعه يدخلون الجسم سكر على مدار اليوم بدون أن نشعر وهو سببرئيسي لزيادة الوزن فى الشتاء.

قلة شرب الماء، وفي الشتاء الإحساس بالعطش يقل وبالتالى نشرب مياه أقل والعطش أحيانا يتحول إلى إحساس جوع فنأكل بدلا من أن نشرب.

اضطراب النوم والسهر، وقلة النوم تسبب اضطراب هرمونات الجوع والشبع مايجعل الجسم يطلب طعام أكثر خاصة السكريات والنشويات

