8 أسباب تمنع نزول الوزن نهائيا، احذريها

إنقاص الوزن من الأمور التى تهتم بها العديد من الفتيات للحصول على جسم رشيق ومثالى مايمنحهن جاذبية لا مثيل لها.

وإنقاص الوزن يجب أن يكون بشكل صحى من خلال المتابعة مع طبيب مختص وليس الاعتماد على أنظمة الريجيم القاسية التى تضر بصحة الجسم.

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن إنقاص الوزن يجب أن يكون من خلال نظام غذائي متوازن مناسب لطبيعة الجسم، وذلك يكون من خلال المتابعة مع طبيب مختص وليس مجرد نظام ريجيم اتبعه أحد الأشخاص وجاء بنتائج ايجابية، لأن كل جسم له طبيعة خاصة فى حرق الدهون، لذا الأفضل المتابعة مع طبيب مختص.

أسباب تمنع نزول الوزن

8 أسباب تمنع نزول الوزن نهائيا

وأضاف مسعد، أن هناك أسباب تمنع نزول الوزن نهائيا، منها:-

الإصابة بأنيميا فقر الدم لأنه تضعف حرق الدهون أو توقفه أحيانا.

الإصابة بالامساك الذى يوقف الحرق تماما ويحزن السموم والسوائل بالجسم.

اضطراب الهرمونات يؤثر على حرق الدهون بالجسم

السهر يوميا حتى الصباح للاسف يوقف حرق الدهون بالجسم.

فى حالة زيادة ضربات القلب عند تناول الشاى أو القهوة.

عند الإصابة بالالتهابات العالية بالجسم.

فى حالة الإصابة بمقاومة الأنسولين.

الاعتماد على الميزان لأنه غير حقيقي.

وتابع، أن إنقاص الوزن شبه مستحيل مع الإصابات السابقة، وإنقاص الوزن ليس مجرد تقليل السعرات الحرارية فقط بل يجب معرفة سبب زيادة الدهون بالجسم لعلاجه مع نظام ريجيم متوازن ممارسة التمارين اليومية خاصة تمارين التنفس وتمارين المقاومة، لزيادة كتلة العضلات بالجسم.

