الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

8 أسباب تمنع نزول الوزن نهائيا، احذريها

عدم نزول الوزن
عدم نزول الوزن
18 حجم الخط

إنقاص الوزن من الأمور التى تهتم بها العديد من الفتيات للحصول على جسم رشيق ومثالى مايمنحهن جاذبية لا مثيل لها.

وإنقاص الوزن يجب أن يكون بشكل صحى من خلال المتابعة مع طبيب مختص وليس الاعتماد على أنظمة الريجيم القاسية التى تضر بصحة الجسم.

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن إنقاص الوزن يجب أن يكون من خلال نظام غذائي متوازن مناسب لطبيعة الجسم، وذلك يكون من خلال المتابعة مع طبيب مختص وليس مجرد نظام ريجيم اتبعه أحد الأشخاص وجاء بنتائج ايجابية، لأن كل جسم له طبيعة خاصة فى حرق الدهون، لذا الأفضل المتابعة مع طبيب مختص.

أسباب تمنع نزول الوزن 
أسباب تمنع نزول الوزن 

8 أسباب تمنع نزول الوزن نهائيا 

وأضاف مسعد، أن هناك أسباب تمنع نزول الوزن نهائيا، منها:-

  • الإصابة بأنيميا فقر الدم لأنه تضعف حرق الدهون أو توقفه أحيانا.
  • الإصابة بالامساك الذى يوقف الحرق تماما ويحزن السموم والسوائل بالجسم.
  • اضطراب الهرمونات يؤثر على حرق الدهون بالجسم
  • السهر يوميا حتى الصباح للاسف يوقف حرق الدهون بالجسم.
  • فى حالة زيادة ضربات القلب عند تناول الشاى أو القهوة.
  • عند الإصابة بالالتهابات العالية بالجسم.
  • فى حالة الإصابة بمقاومة الأنسولين.
  • الاعتماد على الميزان لأنه غير حقيقي.

وتابع، أن إنقاص الوزن شبه مستحيل مع الإصابات السابقة، وإنقاص الوزن ليس مجرد تقليل السعرات الحرارية فقط بل يجب معرفة سبب زيادة الدهون بالجسم لعلاجه مع نظام ريجيم متوازن ممارسة التمارين اليومية خاصة تمارين التنفس وتمارين المقاومة، لزيادة كتلة العضلات بالجسم.

txt

هل يساعد حمص الشام في إنقاص الوزن؟ أخصائي يجيب

txt

إنقاص الوزن الزائد بدون ريجيم، عادات بسيطة تصنع فارقًا حقيقيًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقاص الوزن حرق الدهون 8 أسباب تمنع نزول الوزن صحة الصحة الدكتور عمرو مسعد

مواد متعلقة

طرق فعالة لكسر ثبات الوزن على الميزان وزيادة حرق الدهون

مشروبات تقلل الشهية قبل الأكل، لإنقاص الوزن بدون ريجيم

ريجيم السعرات الحرارية بطريقة ذكية لإنقاص الوزن بدون حرمان

الأكثر قراءة

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على سندرلاند بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل وكريستال بالاس يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

المغرب تفوزعلى تنزانيا بهدف دياز وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو وصور)

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

تفسير رؤيا الفحم في المنام وعلاقته بكسب مال من حرام

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عالم أزهري: الخلع عبر المحاكم ودون موافقة الزوج صحيح شرعًا

30 دعاء للحفظ وعدم النسيان قبل دخول الامتحان

المزيد
الجريدة الرسمية