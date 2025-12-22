هل يساعد حمص الشام في إنقاص الوزن؟ أخصائي يجيب

18 حجم الخط

حمص الشام أو ما يعرف بالحلبسة من التسالى المصرية الشعبية الشهيرة التى تقدم عادة فى الشتاء للتدفئة ويعشقها المصريون كثيرا.

وحمص الشام مشروب صحى خالى من الدهون وقد تظن بعض الفتيات أنه مناسب لفترات الدايت، وتكثر التساؤلات حول هل حمص الشام ينقص الوزن ام لا.

هل حمص الشام ينقص الوزن

ويقول الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، إن حمص الشام أو الحلبسة هو سناكس الغلابة الشهير الذى له عشاق كثيرون وعادة يقدم فى الشتاء لأنه يمنح الشعور بالدفء ولكن تخشى بعض الفتيات من تناوله أثناء فترة الريجيم خوفا من أن يزيد الوزن، وهذا على عكس الحقيقة لأن حمص الشام صديق وفى لرحلة إنقاص الوزن.

هل حمص الشام ينقص الوزن

القيمة الغذائية لحمص الشام

وأضاف مسعد، أن كل 100 جرام من حمص الشام، يحتوى على:-

السعرات الحرارية: 164 سعر فقط.

البروتين: 8.9 جرام وبالتالى يمنح الشعور بالشبع ويبنى العضلات.

الألياف: 8.6 جرام وهو بطل الجهاز الهضمي الذي يمنح الشعور بالشبع لساعات.

الحديد: 2.8 ملجرام.

حمص الشام ينقص الوزن

وتابع، أن الكوب المتوسط من حمص الشام سعراتها من 90 لـ 100 سعر حراري أى أقل من رغيف خبز واخد، وهى تعمل على حرق الدهون، لأن الشطة ترفع معدلات الحرق، كما يعمل حمص الشام على سد الشهية، بسبب كمية الألياف والبروتين الموجودة فيه تغنى عن تناول الطعام فى الليل، كما يمنح الجسم طاقة فورية بدون أن يرفع سكر بشكل مفاجئ، مايمنح الشعور بالدفء والطاقة.

طريقة صحية لعمل حمص الشام

وأوضح الدكتور عمرو مسعد أخصائي التغذية العلاجية، أنه لعمل حمص الشام بطريقة صحية:-

انقعي الحمص ليلة كاملة حتى تتخلصي من الغازات والسموم.

اسلقيه جيدا، ثم انقليه في حلة أخرى مع طماطم، وبصل، وثوم، وكمون.

اعصري ليمون مع رشة زنجبيل، وشطة خفيفة، وممنوع الشطة مع مرضى القولون.

عند تناول حمص الشام فى الدايت يجب أن يكون نصفها حمص ونصفها ماء للحصول على الفوائد والألياف بدون مبالغة فى الكمية.

