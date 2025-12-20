18 حجم الخط

مشروبات تقلل الشهية، وتساعد على ضبط الوزن شتاءً، مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، يزداد الميل نحو تناول الأطعمة الدسمة والسكريات، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن إذا لم يتم التحكم في الشهية.



وأشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه يمكن الاعتماد على مشروبات طبيعية تساعد على تقليل الشهية ودعم التحكم بالوزن، إلى جانب تعزيز الشعور بالدفء والمناعة في هذا الفصل البارد.



وأضافت الدكتورة هدى، أن الانتظام في تناول هذه المشروبات هو سر فاعليتها.

مشروبات شتوية تساعد على ضبط الوزن

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة هدى، أهم المشروبات الشتوية التي تساعد على ضبط الوزن، وطريقة تحضيرها وفوائدها الصحية.



1. الشاي الأخضر بالزنجبيل

يُعرف الشاي الأخضر بخصائصه في تعزيز حرق الدهون وتنشيط الأيض، أما الزنجبيل فيساهم في زيادة حرارة الجسم وتحسين عملية الهضم. عند دمجهما، نحصل على مشروب قوي يقلل الشهية ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية.



طريقة التحضير:

غلي كوب من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

إضافة قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور أو نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المجفف.

تركه لمدة 5 دقائق ثم تناوله دافئًا.



الفوائد:

يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة، كما يعزز من عملية الهضم ويحافظ على نشاط الجسم في الشتاء.



2. ماء الليمون الدافئ

يعد ماء الليمون الدافئ مشروبًا بسيطًا وفعالًا للتحكم بالوزن وتقليل الشهية، خاصة عند تناوله على معدة فارغة صباحًا. يحتوي الليمون على الألياف القابلة للذوبان مثل البكتين، التي تمنح إحساسًا بالشبع.

طريقة التحضير:

عصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ.

يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي لتحسين الطعم.

الفوائد:

يساعد على تنظيف الجهاز الهضمي، وتحسين عملية التمثيل الغذائي، ويقلل من الرغبة في تناول الحلويات والوجبات الثقيلة في الشتاء.



3. الشاي بالنعناع والقرفة

يمتاز النعناع بقدرته على تهدئة المعدة وتحسين الهضم، بينما تعمل القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يقلل من الشعور بالجوع المفاجئ. هذا المشروب مناسب جدًا للأيام الباردة لأنه يمنح دفئًا طبيعيًا ويحد من الرغبة في الأطعمة السكرية.

طريقة التحضير:

غلي كوب من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من أوراق النعناع الطازجة.

إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

تركه لمدة 5 دقائق ثم تصفيته وتناوله دافئًا.

الفوائد:

يساعد على التحكم في الشهية بشكل طبيعي، ويقلل الرغبة في تناول السكريات، كما يدعم صحة الجهاز الهضمي ويحفز الشعور بالشبع.



4. مشروب الشوفان بالحليب

يعد الشوفان من أفضل المكونات التي تساعد على الشبع لفترات طويلة بفضل احتوائه على ألياف البيتا جلوكان، ويمكن تحضيره كمشروب دافئ مع الحليب ليصبح مشروبًا شتويًا مثاليًا للتحكم بالوزن.

طريقة التحضير:

غلي نصف كوب من الحليب مع ملعقتين كبيرتين من الشوفان.

إضافة رشة من القرفة أو ملعقة صغيرة من العسل حسب الرغبة.

تركه على النار لمدة 5 دقائق ثم تناوله دافئًا.

الفوائد:

يعمل على إبطاء امتصاص السكر في الدم، يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، ويقلل من الرغبة في تناول وجبات كبيرة بين الوجبات الأساسية.



5. شاي البابونج

بالإضافة إلى فوائده المعروفة في تهدئة الأعصاب وتحسين النوم، يساعد البابونج على تقليل الشهية بشكل غير مباشر، حيث أن التوتر وقلة النوم غالبًا ما يزيدان من الرغبة في تناول الطعام.

طريقة التحضير:

غلي كوب من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من زهور البابونج المجففة.

تركه لمدة 5 دقائق ثم تصفيته.

الفوائد:

يساعد على الاسترخاء، ويقلل الرغبة في تناول الوجبات الدسمة خاصة في المساء، مما يسهم في ضبط الوزن.

مشروبات عشبية



نصائح عامة للاستفادة من هذه المشروبات

تناول المشروبات دافئة وليس ساخنة جدًا للحفاظ على خصائصها الغذائية.

شرب كوب قبل الوجبات الرئيسية لتقليل الشهية وزيادة الشبع.

الابتعاد عن إضافة السكر أو المحليات الصناعية قدر الإمكان.

دمج المشروبات مع نظام غذائي متوازن وممارسة نشاط بدني معتدل لتحسين النتائج.

يمكن لمجموعة المشروبات الشتوية الطبيعية مثل الشاي الأخضر بالزنجبيل، وماء الليمون الدافئ، وشاي النعناع بالقرفة، ومشروب الشوفان بالحليب، وشاي البابونج أن تكون أدوات فعّالة للحد من الشهية والتحكم بالوزن خلال فصل الشتاء.

ليس فقط لأنها تمنح شعورًا بالشبع، بل لأنها أيضًا تدعم الصحة العامة، وتعزز الطاقة والمناعة، وتوفر شعورًا بالدفء في الأجواء الباردة. استخدام هذه المشروبات بشكل منتظم، جنبًا إلى جنب مع نمط حياة صحي، يساهم بشكل كبير في المحافظة على الوزن المثالي والشعور بالنشاط طوال الشتاء.

