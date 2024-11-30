الداخلية تكشف تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات في أسوان

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، فى القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات، ومصرع 5 من عناصرها فى تبادل لإطلاق النيران مع الأمن بأسوان.

الداخلية تكشف تفاصيل القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات فى أسوان

وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تشكيل عناصر إجرامية شديدة الخطورة بؤرة للاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة جبلية بأسوان.

بؤرة لتجارة المخدرات فى أسوان

وتم استهدافهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى، وحال استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية.

وأسفر التعامل عن مصرعهم وضٌبط بحوزتهم (95 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "75 كيلو جرام بانجو - 10 كيلو جرام آيس - 10 كيلو جرام حشيش" – 10 أسلحة نارية " 5 بنادق آلية وخرطوش - 5 فرد محلى " ).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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