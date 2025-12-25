طبيب تغذية: الحزن والحالة النفسية أبرز أسباب تدمير جهاز المناعة

الخميس 25 ديسمبر 2025
تقوية جهاز المناعة من الأمور المهمة التى تحمى من الأمراض المعدية وجميع الأمراض بشكل عام، وضعف جهاز المناعة يعنى تكرار الإصابات على الجسم.

وهناك سلوكيات عديدة خاطئة تدمر جهاز المناعة ولكن ما لا يعرفه الكثير من الأشخاص، إن ضعف المناعة مايتعلق بالطعام والنوم فقط بل بالحالة النفسية أيضا.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن تقوية المناعة ليست بالفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية، لأن هناك أمور أخرى إذا تم الاهتمام بها سنحصل على مناعة مثل الحديد تقاوم جميع الأمراض.

الطلاق سبب فى الإصابة بالأمراض المناعية

وأضاف سلامة، أن أسوأ شيء يدمر المناعة، ليس ضغط العمل أو النقود أو العلاقات بل الخسارة أى خسارة الأشخاص، مثل الطلاق أو فقدان شخص عزيز وهو أكبر ضغط يمكن أن يمر به أى إنسان، وكلما كان الشخص قريب كلما كان الضغط أعنف والصدمة كبير وهناك دراسات علمية تؤكد أن فترات الحزن، والوحدة، والحداد، تضعف خلايا الدم البيضاء بشكل كبير لدرجة أنه يصبح من السهل على الجسم أن يلتقط أى عدوى.

أمراض المناعة الذاتية 
أمراض المناعة الذاتية 

وتابع، أن معظم المصابين بالأمراض المناعية تعرضوا للإصابة بعد خسارة أو فقدان أو صدمة، لذا يجب الاهتمام بتقوية جهاز المناعة ليس بالطعام والمكملات بل باختيار بيئة جيدة وآمنة ومريحة نفسيا وداعمة للعيش بها وذلك حفاظا على قوة جهاز المناعة.

نصائح نفسية لتقوية جهاز المناعة 

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أنه لا يجوز الجلوس فى مكان يذكرنا بشخص فقدناه لأن ذلك يؤثر بالسلب على جهاز المناعة، ويجب الابتعاد عن الأخبار السيئة والسلبية، والجلوس مع أشخاص داعمين وإيجابيين سواء من الأهل أو الأصدقاء

وأضاف اخصائي التغذية، أن هذا بجانب قراءة القرآن والتقرب إلى الله مع ممارسة هواية مفضلة وزيادة حركة الجسم من خلال ممارسة التمارين الرياضية والمشى كثيرا فكل ذلك يحسن الحالة النفسية ويعزز قوة جهاز المناعة، كما أن الصيام المتقطع يلعب دور كبير فى تقوية المناعة.

مشروبات طبيعية لمحاربة الالتهابات وتعزيز المناعة

استشارى: الفواكه الصفراء مصدر طبيعي للطاقة وتعزز المناعة والهضم

