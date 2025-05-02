أعراض مرض الروماتويد وأسبابه، يجب الاهتمام بالعلاج لتجنب المضاعفات

أعراض مرض الروماتويد، الروماتويد من الأمراض المناعية المزمنة التى تؤثر على العظام وتسبب آلام مزعجة للمرضى.

وأعراض مرض الروماتويد، عديدة ولكن يصعب على المريض تمييزها ما يدفعه بالكشف لمعرفة سبب الأعراض وبدء العلاج لتجنب حدوث أى مضاعفات.

ويقول الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام والعمود الفقري، إن مرض الروماتويد أو التهاب المفاصل الروماتويدي، من أمراض المناعة الذاتية المزمنة التي تُهاجم فيها مناعة الجسم المفاصل عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى التهابات وتلف في أنسجة المفاصل والأنسجة المحيطة بها، وقد يؤثر على أعضاء أخرى في الجسم مع مرور الوقت.

أعراض مرض الروماتويد

وأضاف عمارة، أن من أعراض مرض الروماتويد:-

ألم وتورم في المفاصل، خاصة المفاصل الصغيرة مثل مفاصل اليدين والقدمين.

تيبّس المفاصل في الصباح يستمر لأكثر من ساعة.

تعب وإرهاق عام في الجسم.

فقدان الشهية.

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

ضعف في العضلات المحيطة بالمفصل.

تشوهات في المفاصل في الحالات المتقدمة.

أسباب مرض الروماتويد

وتابع، أن السبب الدقيق للإصابة بمرض الروماتويد غير معروف، لكن هناك عدة عوامل تلعب دورا في تطور المرض، منها:

الوراثة، وجود تاريخ عائلي للإصابة بالروماتويد يزيد من احتمال الإصابة.

اضطراب في الجهاز المناعي، يهاجم الجهاز المناعي الغشاء الزليلي للمفاصل.

التعرض لبعض الفيروسات أو البكتيريا قد يُحفز الجهاز المناعي.

العوامل الهرمونية، النساء أكثر عرضة للإصابة مما يُشير إلى دور محتمل للهرمونات.

أعراض مرض الروماتويد

مضاعفات مرض الروماتويد

وأوضح الدكتور محمد عمارة استشارى أمراض العظام، أن علاج الروماتويد ضرورى لتقليل فرص حدوث المضاعفات، ومن مضاعفات مرض الروماتويد:-

تلف دائم في المفاصل وفقدان وظيفتها.

هشاشة العظام نتيجة للالتهاب أو استخدام الكورتيزون لفترات طويلة.

مشاكل في القلب مثل التهاب التامور أو زيادة خطر الإصابة بأمراض الشرايين.

مشاكل في الرئة مثل التليف الرئوي.

فقر الدم وأمراض في الدم.

تأثير على العينين (جفاف، التهاب).

تكوّن عقيدات روماتويدية تحت الجلد.

علاج مرض الروماتويد

وأضاف عمارة، أن مرض الروماتويد مرض مزمن لكنه قابل للسيطرة إذا تم اكتشافه مبكرًا واتباع خطة علاجية مناسبة، والتوعية والمعرفة الجيدة بالمرض تساعد المرضى في التعايش معه وتجنب مضاعفاته، ولا يوجد علاج نهائي للروماتويد، لكن هناك عدة وسائل للسيطرة على الأعراض وتقليل الضرر، منها:

الأدوية، مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية، وأدوية تعديل المناعة، والأدوية البيولوجية، والكورتيزون لتقليل الالتهاب بسرعة.

العلاج الطبيعي لتحسين الحركة والمرونة.

الجراحة، في حالات تلف المفاصل الشديد، كاستبدال المفصل.

النظام الغذائي، يُفضل اتباع نظام غذائي مضاد للالتهاب، مثل حمية البحر المتوسط.

الدعم النفسي لمساعدة المريض على التكيف مع المرض المزمن.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض الروماتويد

وتابع، أنه لا توجد وسيلة مؤكدة للوقاية من الإصابة بمرض الروماتويد، ولكن يمكن تقليل المخاطر من خلال بعض النصائح، منعا:-

تجنب التدخين.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض المفاصل.

الالتزام بالعلاج والمتابعة المستمرة إذا تم التشخيص.

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