أعراض مرض الذئبة الحمراء وأسباب الإصابة ومضاعفاته

أعراض الذئبة الحمراء، الذئبة الحمراء من الأمراض المناعية المزمنة الشهيرة التى تنتشر عادة بين الفتيات وأعراضه مزعجة وتسبب مخاطر عديدة.

وأعراض الذئبة الحمراء، عديدة ولكنها تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، ما يصعب تشخيص الحالة وبالتالى تأخير العلاج، لذا يجب التنبه لأى أعراض.

ويقول الدكتور أسامة عبد اللطيف، استشارى أمراض الحساسية والمناعة، إن الذئبة الحمراء هي مرض مناعي ذاتي مزمن، يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة الجسم وأعضاءه بدلا من الدفاع عنها، ويمكن أن تؤثر الذئبة على الجلد، والمفاصل، والكلى، والدم، والدماغ، والقلب، والرئتين.

أسباب مرض الذئبة الحمراء

وأضاف عبد اللطيف، أن سبب الإصابة بالذئبة الحمراء حتى الآن، غير معروف، ولكن هناك عدة عوامل قد تلعب دور في تطور المرض، منها:

الوراثة، وجود تاريخ عائلي للمرض يزيد من خطر الإصابة.

العوامل البيئية، مثل التعرض لأشعة الشمس، أو العدوى الفيروسية.

الهرمونات، يلاحظ أن المرض أكثر شيوعا عند النساء، خاصة في سن الإنجاب، مما يشير إلى دور الهرمونات الأنثوية.

الأدوية، بعض الأدوية قد تؤدي إلى ظهور شكل مؤقت من الذئبة يعرف بـ"الذئبة الدوائية".

أعراض الذئبة الحمراء

وعن أعراض الذئبة الحمراء، قال استشارى الحساسية والمناعة، تختلف الأعراض من شخص لآخر وقد تظهر بشكل مفاجئ أو تدريجي، وتشمل:-

طفح جلدي على شكل فراشة على الوجه.

تعب شديد.

ألم وتورم في المفاصل.

حمى دون سبب واضح.

تساقط الشعر.

تقرحات في الفم.

حساسية مفرطة لأشعة الشمس.

صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر.

اضطرابات في الكلى.

مشاكل في الذاكرة أو التركيز.

مضاعفات مرض الذئبة الحمراء

وتابع، أنه عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب عرض المصاب على الطبيب فى الحال لتشخيص المرض وبدء مراحل العلاج والالتزام بها، لأنه في حال عدم السيطرة على المرض، قد يسبب مضاعفات خطيرة مثل:

فشل كلوي.

التهاب عضلة القلب أو الغشاء المحيط به.

مشاكل في الرئتين كالتهاب الغشاء البلوري.

اضطرابات في الدم مثل فقر الدم أو انخفاض الصفائح.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

مضاعفات الحمل مثل الإجهاض أو الولادة المبكرة.

أعراض الذئبة الحمراء

علاج الذئبة الحمراء

وأوضح الدكتور أسامة عبد اللطيف، أنه حتى الآن لا يوجد علاج نهائي للذئبة، لكن يمكن السيطرة عليها بالأدوية مثل:

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية لتخفيف الألم والالتهاب.

الكورتيزون لتقليل نشاط الجهاز المناعي.

أدوية مضادة للملاريا لأنها تساعد في السيطرة على الأعراض الجلدية والمفصلية.

مثبطات المناعة في الحالات الشديدة.

العلاج البيولوجي مثل بليماوماب.

طرق الوقاية من الإصابة بمرض الذئبة الحمراء

وعن طرق الوقاية من الاصابة بمرض الذئبة الحمراء، قال الدكتور اسامة، أنه لا يوجد سبب واضح للاصابة بالمرض ولكن يفضل الالازام بالحياة الصحية لتجنب أى أمراض بشكل عام وليس مرض مناعة مثل الذئبة الحمراء، حيث يجب الالتزام ببعض النصائح، منها:-

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس واستخدام واقي الشمس.

الالتزام بنظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم.

متابعة طبية دورية واختبارات وظائف الأعضاء.

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